COSI, un telescopio de rayos gamma desarrollado por la NASA para estudiar la Vía Láctea

La NASA ha anunciado una nueva propuesta donde desarrollarán un telescopio espacial que permitirá estudiar la historia del nacimiento de estrellas, la muerte de las mismas y la formación de elementos químicos en la Vía Láctea.

El telescopio de rayos gamma llevará el nombre COSI o por sus siglas ‘Compton Spectrometer and Imager’, se espera que este proyecto se lance en el año 2025 y sería la última pequeña misión astrofísica de la NASA.

Durante 2019, la NASA recibió 18 propuesta de telescopios y solo 4 fueron seleccionados para estudios de concepto de la misión, posterior a una revisión detallada de estos estudios por parte de un panel de científicos e ingenieros, la NASA seleccionó el COSI para continuar con el desarrollo.

“Durante más de 60 años, la NASA ha brindado oportunidades para misiones inventivas de menor escala para llenar los vacíos de conocimiento donde todavía buscamos respuestas”, detalló el administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la agencia en Washington, Thomas Zurbuchen.

🔭 We just announced our newest space telescope!

Expected to launch into orbit in 2025, COSI will study gamma rays from stellar explosions to map out the evolution of our Milky Way galaxy: https://t.co/j4ZWSlahtC pic.twitter.com/nM3IER1dYj

— NASA (@NASA) October 19, 2021