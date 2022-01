Científicos están en busca de estudiar un planeta gigante escondido

Un grupo de científicos se encuentra trabajando en colaboración con el astrónomo Paul Dalba perteneciente a la Universidad de California en Riverside, para estudiar un planeta gigante escondido.

De acuerdo con un artículo publicado en la revista Astronomical Journal el hallazgo es de un planeta gigante de tipo gaseoso el cual es difícil de apreciar mediante técnicas regulares de observación de estrellas.

Se le conoce como TOI-2180 b y tiene el mismo diámetro que Júpiter, con la diferencia de que es tres veces más masivo.

También se detalló que puede tener hasta 105 veces la masa terrestre en elementos pesados como hidrógeno y helio, por lo que este planeta gigante escondido se considera más denso que Júpiter.

Paul Dalba definió que su periodo orbital es de 261 días, es decir, ese es el tiempo que necesita para completar un viaje alrededor de su estrella, dicho tiempo se considera largo en comparación con otros planetas similares de tipo gaseoso, además de que este planeta gigante escondido se encuentra a una distancia de 379 años luz de la Tierra.

Look out Kepler mission, @NASA_TESS is now in the game of finding cool, outer giant transiting exoplanets. New paper day! #OpenAccess https://t.co/vLq8mQU2z4

— Paul Dalba (@Paul_Dalba) January 13, 2022