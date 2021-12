Científicos capturan primer fotografía de Ómicron, nueva variante de Covid (FOTOS)

Un grupo de científicos pertenecientes a la Universidad de Hong Kong, China han obtenido una fotografía de la nueva variante coronavirus Ómicron, así lo informó el organismo este 8 de diciembre a través de un comunicado.

Los investigadores tomaron una micrografía electrónica de bajo aumento de una célula de riñón de mono después de la infección con la variante Ómicron del SARS-CoV-2.

En la fotografía de lado izquierdo se aprecia el daño celular causado por la infección, esta afectación tiene forma de vesículas hinchadas que contienen pequeñas partículas virales negras.

Por otra parte, en la fotografía de lado derecho, un mayor zoom sobre la foto permite distinguir grupos de partículas virales con picos en forma de corona en su superficie

La fotografía de Ómicron fue capturada por John Nicholls, profesor clínico del Departamento de Patología; y el profesor Malik Peiris, profesor de ciencia médica Tam Wah-Ching y profesor titular de virología.

Prof Malik Peiris from @HKU_SPH and Prof John Nicholls from the Department of Pathology have released an electron microscope image of the SARS-CoV-2 Omicron variant.#COVID19 #OmicronVariant

For more: https://t.co/lyG0wLtYK1

— HKU Medicine (@hkumed) December 8, 2021