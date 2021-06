“¡Choque de titanes!” Hubble capta colisión cataclísmica de galaxias

Con el trabajo que realizan los telescopios de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), se ha podido tener una idea de cómo luce parte del Universo, y es que, en una de las últimas fotografías que compartió la agencia espacial, capturada por el Hubble, se aprecia una colisión cósmica cataclísmica.

Así lo informó el equipo que maneja el telescopio espacial a través de un comunicado, en el que especifican que este “choque de titanes”, como también le llamaron, se dio entre el par de galaxias en interacción IC 1623, que se encuentran en sus etapas finales de fusión.

A cataclysmic cosmic collision takes centre stage in this Picture of the Week, featuring the interacting galaxy pair IC 1623, located 275 million light-years away.

🔗 https://t.co/YPpBqtv5wy

Credit: @ESA / @Hubble_Space / @NASA , R. Chandar pic.twitter.com/y6SBI0BaW7

— HUBBLE (@HUBBLE_space) June 21, 2021