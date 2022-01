China logra exitosamente el uso de un brazo robótico que permitirá mover naves de carga en el espacio

A través de una publicación en el portal xinhuanet.com, la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China o CMSA por sus siglas, confirmó que realizaron una serie de maniobras de carga para comprobar la funcionalidad de un brazo robótico con una longitud 10 metros de largo, este brazo forma parte de la infraestructura de su estación espacial Tiangong.

Las pruebas del brazo robótico se dieron a las 6:12, hora de Pekín, cuando la nave espacial de suministros Tianzhou-2 se desconectó del módulo de cabina central Tianhe con ayuda del brazo robótico.

El brazo realizó un giro de 20 grados con el propósito de mover la nave a una diferente posición, para concluir con una maniobra inversa a fin de colocar y acoplar nuevamente la nave a su sitio original.

La prueba de funcionalidad del brazo robótico tuvo una duración de 47 minutos, además esta operación permitió a los especialistas del CMSA evaluar la capacidad y efectividad del brazo para el ensamblaje en órbita de otros módulos que próximamente se integrarán a la estación del país asiático y se estima, serán concluidas a finales de este año.

El brazo robótico de la CMSA tiene la capacidad para levantar cargas de 20 toneladas, esta herramienta ha sido de gran ayuda para las caminatas espaciales de astronautas chinos pertenecientes a la misión tripulada Shenzhou-13, ya que con ayuda del brazo robótico completaron sus primeros trabajos en el espacio abierto en noviembre de 2021.

The robotic arm attached to China’s space station successfully grabbed and moved the Tianzhou-2 cargo ship in a test on Thursday, China Manned Space Engineering Office (CMSEO) said. pic.twitter.com/dR5UokzZBE

— CGTN Global Business (@CGTNGlobalBiz) January 6, 2022