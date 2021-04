¡‘Call of Duty: Warzone’ supera los 100 millones de usuarios!

“Call of Duty: Warzone“, el exitoso videojuego de batalla real gratuito de Activision, ha superado los 100 millones de usuarios suscritos en todo el mundo, según desvela esta empresa norteamericana a través de las redes sociales.

“100 millones de jugadores y subiendo. Gracias a todos por estar ahí. #Warzone no sería posible sin ustedes”, señala la compañía a través de su cuenta oficial de Twitter después de conseguir esta cifra tan elevada de suscriptores en poco más de un año (el juego se lanzó en marzo de 2020).

The Road to 100 Million: Take a look at what these numbers mean for #Warzone as we count up the total parachutes deployed, Gulag duels fought, and more.https://t.co/wXFMsyQUal pic.twitter.com/MJdY9duqV9

— Call of Duty 🌑 (@CallofDuty) April 21, 2021