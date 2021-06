Caída masiva de Internet afecta a importantes páginas web

Escucha la nota:



Decenas de páginas web de servicios digitales, redes sociales, páginas gubernamentales, y medios de comunicación de todo el mundo se encuentran fuera de servicio, tras una caída de Internet hoy, según reportes de los usuarios en Twitter y los informes del portal especializado Downdetector.

El portal, que toma los datos de los informes de los usuarios, apunta que el problema podría originarse en el proveedor americano de servicios de computación Fastly pero este extremo no se ha verificado por el momento.

-Información relacionada: WhatsApp: Llega la función que muchos usuarios estaban esperando

¿Qué páginas web quedaron sin acceso?

Así, Downdetector informó de cortes en servicios digitales y redes sociales como Amazon y Twitch, además de numerosos medios de comunicación.

No se puede acceder, entre otros, a los portales de medios de comunicación como The New York Times, The Guardian, Financial Times, Le Monde y El País.

twitch is down, reddit’s down, twitter’s acting up, big attack by the looks of things what’s going on pic.twitter.com/q6sJmB5emZ — sam coates (@samcoates69) June 8, 2021

Asimismo, con la caída masiva de Internet, algunas páginas de servicios gubernamentales de Reino Unido se quedaron sin línea por cierto momento.

La mayoría de los sitios web de noticias, como los internautas, recurrieron a la red social Twitter para pronunciarse sobre la caída masiva, así, compartieron capturas de pantalla en las que muestran que las páginas no cargan, con el mensaje “Error 503 servicio no disponible”.

Fastly investiga el hecho y da solución

Sin embargo, la firma, Fastly ya anunció, a través de un comunicado que investigan la interrupción del servicio de internet, posiblemente relacionada con su red de distribución de contenidos.

De la misma forma, el proveedor estadunidense informó acerca de un rendimiento degradado de los servicios, de forma particular en varios países de Europa, algunas zonas de América del Norte, así como regiones de Asia Pacífico y Sudamérica.

Tras la caída de Internet hoy, que afectó a importantes páginas web, alrededor de las 10:57 local, Fastly comunicó que se identificó el problema, al cual ya se le aplicó una solución. “Los clientes pueden experimentar un aumento de la carga de origen cuando vuelvan los servicios globales”.

Con información de EFE y RT.