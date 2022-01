Astrónomos aseguran haber encontrado una candidata a nueva exoluna

Durante 2017 un grupo de astrónomos aseguró tener pruebas convincentes de una exoluna orbitando un planeta fuera de nuestro sistema solar y justo ahora el mismo equipo informó del hallazgo de una posible nueva.

Esta candidata a segunda exoluna está por confirmar si este es un primer paso para pensar que las exolunas serían tan comunes como los exoplanetas.

Los detalles de esta investigación fueron publicados en la revista Nature Astronomy y si se considera que es 2.6 veces mayor que la Tierra, lo que podría representar una de las piezas que faltan en el rompecabezas de la formación y evolución de los sistemas planetarios extrasolares.

De acuerdo con los investigadores liderados por David Kipping de la Universidad de Columbia en EU, asegura que esta investigación podría significar que las exolunas son tan comunes en el universo como los exoplanetas, y que, grandes o pequeñas, estas son una característica de los sistemas planetarios.

A paper in @NatureAstronomy presents Kepler-1708 b-i, which is 2.6 times larger than Earth, as a candidate for an exomoon — a moon that orbits planets beyond the realm of our Solar System. https://t.co/72H4KPKPdM pic.twitter.com/o28DRAPwmg

— Nature Portfolio (@NaturePortfolio) January 14, 2022