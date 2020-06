Astronauta revela consejos para afrontar el aislamiento

Escucha la nota:



El astronauta Scott Kelly, retirado de la NASA, compartió algunos consejos para afrontar el aislamiento social ante la pandemia del Covid-19, tras haber pasado casi un año en la Estación Espacial Internacional.

Kelly narró a The New York Times que el haber vivido en la EEI por dicho tiempo no fue fácil, debido a que todo el tiempo estaba en su trabajo, al que no podía renunciar, sin embargo, redactó que le gustaría mencionar algunas cosas que aprendió, ya que pueden volverse útiles.

Rise and shine! Four years ago today, my last sunrise in space after my final 340-day mission. A permanent memory and forever reminder the sky is not the limit! pic.twitter.com/G9m2JtFCSC — Scott Kelly (@StationCDRKelly) March 1, 2020

El estadunidense recomienda seguir un horario, debido a que tener un plan ayuda a adaptarse al entorno que se está viviendo y es más organizado. “En la estación espacial todo mi tiempo estaba agendado, desde el momento en que despertaba hasta la hora de ir a dormir. A veces eso incluía una caminata espacial que podía durar hasta ocho horas; en otras ocasiones, se trataba de una tarea de cinco minutos, como echar un vistazo a las flores experimentales que estaba cultivando en el espacio”.

Scott Kelly aconseja tomar pausas “de manera deliberada, porque sabía que estaría ahí durante un largo periodo”. Realizar otras actividades que no tengan relación con el trabajo, además, menciona que es importante fijar un horario para dormir. “Los científicos de la NASA estudian de cerca el sueño de los astronautas cuando estamos en el espacio, y han descubierto que la calidad del sueño se relaciona con la cognición, el estado de ánimo y las relaciones interpersonales, que son esenciales para superar una misión en el espacio o una cuarentena en casa”.

Para el astronauta, salir de las cuatro paredes que nos rodean es fundamental, sobre todo pasar tiempo con la naturaleza, porque “es benéfico para nuestra salud mental y física”.

El tiempo en cuarentena es una buena oportunidad para entretenerse con un pasatiempo como leer algún libro, tocar un instrumento, bailar, entre otros, que sirva como escape del trabajo para “asegurarte un tiempo de desconexión, que es muy necesario”.

One thing I learned in my twenty years at NASA is that most problems aren’t rocket science, but when they are rocket science, you should ask a rocket scientist. #COVID19 #coronovirus https://t.co/bC6lrfr4mB pic.twitter.com/dUVBsLQ1IB — Scott Kelly (@StationCDRKelly) March 14, 2020

Además, Kelly dice que la Agencia Espacial ha descubierto el valor de escribir un diario, ya que registrar “lo que pasa en tus días, te ayudará a poner tu experiencia en perspectiva y te permitirá ver en retrospectiva más tarde lo que ha implicado este momento único en la historia”.

Debido que a los científicos les parece dañino el aislamiento, tener contacto con los seres queridos todos los días “podría ayudarte a combatir los virus”.

Scott Kelly señala que escuchar a los expertos como fuentes confiables ayudan a evitar que uno este desinformado sobre la situación actual por el coronavirus.

Finalmente, el astronauta relata que “todos estamos conectados. La propagación del coronavirus nos demuestra que lo que compartimos los seres humanos es mucho más poderoso que lo que nos mantiene alejados, para bien o para mal”, por lo que “somos capaces de salir adelante esta vez si todos ponemos de nuestra parte y trabajamos en equipo”.