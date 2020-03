Asteroide se acercará a la Tierra en abril

Informes de la NASA revelan que el próximo 29 de abril un asteroide pasará muy cerca del planeta Tierra.

Este asteroide fue visto en 1998, tiene el nombre de 52768 (1998 OR) y se ha monitoreado hasta la fecha.

“It turns out, the greatest lesson is to always be open to discovering the unexpected.”

While using an instrument on our @OSIRISREx mission to observe asteroid Bennu, students & researchers unexpectedly detected a black hole 30,000 light-years away: https://t.co/94wPd1v85r pic.twitter.com/T3IDYO7Yuc

— NASA (@NASA) February 28, 2020