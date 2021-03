Anuncia Elon Musk que ya es posible comprar un Tesla con bitcoin

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, anunció este miércoles que ya es posible comprar un vehículo eléctrico Tesla con la criptomoneda bitcoin y que a final de año esa posibilidad estará disponible a nivel mundial, algo que impulsó el valor de la divisa digital por encima de los 56 mil dólares.

“Ya pueden comprar un Tesla con bitcoin”, anunció Musk en Twitter, que ahora mismo costaría entre 0,7 y 2,2 bitcoin.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

Tesla anunció el mes pasado que había adquirido mil 500 millones de dólares en bitcoin para operativa interna y liquidez y que pronto aceptaría pagos con criptomonedas.

Musk detalló que el procesamiento de los pagos con bitcoin se realizará por medio de una combinación de plataformas internas y de “software abierto”.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.

Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021