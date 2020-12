Escucha la nota:



El secreto ha salido a la luz: la tecnología financiera (o “fintech” para abreviar) está revolucionando el mundo, y en un momento en que la tecnología ya reina suprema. No se puede ignorar lo que hacen las fintech, enfatiza el especialista en inteligencia financiera Alberto Bazbaz Sacal. Él espera que el impacto de la tecnología financiera solo crezca a medida que más y más personas se conviertan a productos y servicios digitales.

Y en América Latina, una región que ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos años en el uso de fintech, la industria está mejorando la vida de las personas. Al parecer, quedaron atrás los días de falta de conectividad. Alberto Bazbaz Sacal atribuye esto no solo a las maniobras progresistas de los gobiernos de varios países latinoamericanos, sino también a los intereses externos.

Hoy, Alberto Bazbaz Sacal examina el auge de las fintech y cómo las fintech europeas están mejorando el panorama de América Latina.

El auge de la tecnología financiera

Hay mucho que desentrañar al observar el ascenso de la tecnología financiera a la fama. Al principio, las fintech operaban en segundo plano, ofreciendo ayudar a las instituciones financieras principales con sus sistemas tecnológicos de back-end. Muchas de estas mismas instituciones vieron la tecnología financiera como un importante disruptor de la industria debido a su flexibilidad inherente y sus servicios versátiles. En resumen, varios grandes bancos temían que la tecnología financiera los hiciera obsoletos lentamente.

Este ya no es el caso. E irónicamente, dice Alberto Bazbaz Sacal, para el año tumultuoso que ha sido el 2020 en realidad ha ayudado a convencer a los bancos de que las fintech son más que una colección de nuevas empresas que buscan destruir la banca tradicional.

De hecho, las fintech se convirtieron en una necesidad absoluta durante la pandemia del COVID-19, proporcionando medios digitales de banca cuando las empresas físicas se vieron obligadas a cerrar sus puertas. A estas alturas, casi todo el mundo ha utilizado alguna forma de fintech al menos una vez en su vida. Abarca todo lo relacionado con la banca móvil y los pagos electrónicos. Además, con la pandemia, se ha convertido en un recurso básico en restaurantes y minoristas, lo que ayuda a facilitar los pagos sin contacto y otros servicios.

Alberto Bazbaz Sacal enfatiza que esto es más motivo de reflexión sobre por qué las fintech fueron testigos de un ascenso aparentemente meteórico. No se limita a un mercado singular. No se limita a un cliente en particular. Fintech opera dentro de un mercado de dos caras, beneficiando a empresas y consumidores por igual.

En toda Latinoamérica, Alberto Bazbaz Sacal ha visto un aumento en la cantidad de personas con cuentas bancarias. Esta es una gran noticia, especialmente cuando se mira hacia atrás en la historia bancaria de la región. Hasta el año pasado, un gran porcentaje de ciudadanos mexicanos aún no tenía una cuenta bancaria. Parte de esto se debe a la inequidad: muchas personas no tienen acceso de calidad a los recursos que necesitan. Otro proviene de la falta de confianza.

México ha sufrido durante mucho tiempo problemas de ciberseguridad. Alberto Bazbaz Sacal lo sabría: como especialista en inteligencia financiera, a menudo es una de las primeras personas que intenta ayudar a solucionar estos problemas. Y con los ciberataques (que se han disparado durante los tiempos vulnerables de una pandemia), los consumidores desconfían del uso de productos digitales. Hay poca confianza en la poderosa “nube”, y muchas familias aún prefieren mantener su dinero en un lugar que consideren seguro.

Sin embargo, Alberto Bazbaz Sacal señala la ley de tecnología financiera del gobierno mexicano como una señal de los tiempos cambiantes. Promulgada en marzo del 2018, la ley marcó un momento crucial en la historia legislativa de México, y el gobierno expresó con orgullo su compromiso con el crecimiento de las fintech en el país y en toda América Latina.

Desde que entró en vigor la ley, México ocupa el segundo lugar entre los países latinoamericanos en el total de empresas de tecnología financiera, lo que representa más del 16% de la industria. En muchos sentidos, México se ha convertido en un epicentro de la tecnología financiera.

Como resultado, Alberto Bazbaz Sacal dice que las instituciones financieras tradicionales y las fintechs están comenzando a trabajar juntas con mayor frecuencia, y la prevalencia de las fintech, junto con su producción constante de productos y servicios asequibles y fáciles de usar, está mitigando la preocupación de los consumidores.

Además, América Latina ha despertado el interés de inversores externos y nuevas empresas de tecnología financiera.

La Banca Abierta en América Latina

Alberto Bazbaz Sacal señala el surgimiento de la “banca abierta” como prueba de que las tendencias e iniciativas externas se están abriendo camino hacia América Latina. La Banca Abierta, que se inició originalmente en Europa, se ha extendido rápidamente, brindando a los consumidores algo que todos desean: una mayor transparencia financiera y más control sobre sus datos.

“Open Banking” o Banca Abierta significa usar API (o interfaces de programación de aplicaciones) que permiten a los desarrolladores externos crear aplicaciones y servicios en varias instituciones financieras, lo que permite la conexión en red de cuentas y datos entre instituciones. Por supuesto, con el control de datos surgen varias necesidades regulatorias. Y si bien la banca abierta ha llegado a América Latina, su desarrollo se mantiene en diferentes etapas entre países. Alberto Bazbaz Sacal dice que países como Chile, Argentina, Colombia y Perú aún no tienen una dirección clara para implementar la Banca Abierta. Las discusiones continúan centradas en el establecimiento de regulaciones para un ecosistema de banca abierta saludable, pero esto lleva tiempo.

México y Brasil (este último es el otro líder importante en tecnología financiera latinoamericana) están más adelante en este proceso, buscando activamente formas de incluir a las autoridades locales en las discusiones. Alberto Bazbaz Sacal vuelve a señalar la ley de tecnología financiera de México, ya que ha sido fundamental para ayudar al país a participar en el movimiento proactivo y el crecimiento de la tecnología financiera. Brasil, sin embargo, ha tomado la delantera en el desarrollo de Open Banking.

En su Ley Fintech inicial se incluyó una descripción general básica del plan de Banca Abierta de México. Este año, Banxico (Banco Central de México) y CNBV (Consejo Monetario Nacional) crearon un nuevo conjunto de reglas en torno a los datos generados a partir de productos y servicios. Mientras tanto, Brasil ha formulado su implementación de Open Banking en un plan de cuatro fases, y se espera que la Fase 4 se complete a fines de octubre del 2021.

Un movimiento más positivo

Alberto Bazbaz Sacal también está encantado con la noticia sobre la asociación entre Mastercard y el startup fintech Juvo. La medida ha sido descrita como un esfuerzo conjunto para ayudar a los “sub-bancarizados” en América Latina a construir historiales crediticios.

“No bancarizados” es una descripción adecuada para gran parte de la población de América Latina. Incluso aquellos que han abierto cuentas reales no necesariamente tienen acceso a otras funciones y servicios o, si lo tienen, saben cómo aprovecharlos.

Juvo es una plataforma FiDaaS (Identidad financiera como servicio) que analiza transacciones financieras alternativas y permite a sus clientes construir historiales crediticios. Con la ayuda de Mastercard, la plataforma de Juvo se presentará a un grupo de instituciones financieras de América Latina y el Caribe. Alberto Bazbaz Sacal dice que esta iniciativa tiene el potencial de poner nuevos métodos bancarios a disposición de millones de personas.

10 Fintechs europeas a vigilar

Junto con el movimiento Open Banking y la emocionante asociación entre Mastercard y Juvo, Alberto Bazbaz Sacal destaca varios startups fintech europeas diferentes que están teniendo un impacto positivo en América Latina. Estos jugadores de fintech son solo una facción de oportunistas bien intencionados que han visto la promesa que América Latina tiene para las fintech (así como lo que necesita de la industria).

1. Mambu

Mambu tiene que ver con el desarrollo de software. Impulsa importantes bancos digitales europeos como Oaknorth y N26. También se asoció con el prestamista de consumo argentino Wenance en el 2017 y tiene planes de expansión a futuro.

2. TuTasa

TuTasa es un prestamista P2P (peer-to-peer) o persona a persona. Si bien actualmente opera en Argentina y Uruguay, tiene planes de trasladarse a México y Perú.

3. AskRobin

AskRobin, nacida en Estonia, es una plataforma de préstamos que está creciendo en Colombia, México, Argentina y Perú. Desde su creación hace tres años, AskRobin ya ha emitido millones de dólares en crédito, ofreciendo servicios a aquellos que podrían haber tenido problemas para obtener préstamos en el pasado.

4. Bdeo

Una fintech española de seguros, Bdeo utiliza el procesamiento de datos visuales generados por IA para evaluar las reclamaciones por daños. Es una idea novedosa y, según Bdeo, reduce el fraude y ahorra costos para las compañías de seguros. A pesar de haber sido fundada en Madrid en el 2017, Bdeo ya opera una oficina en México.

5. Azimo

Azimo se enfoca en transferencias de dinero. La compañía se sometió recientemente a una transferencia de poder, con el ex ejecutivo de PayPal Richard Ambrose tomando las riendas. Planea hacer de Azimo una plataforma viable en América Latina y otros mercados emergentes.

6. Sonect

Sonect se fundó en Zúrich alrededor del 2016. Su objetivo es facilitar el acceso al efectivo, y lo está haciendo al convertir las cajas registradoras en cajeros automáticos. Lo que esto permite a los usuarios es retirar efectivo directamente de las tiendas (utilizando la aplicación Sonect). Esto es beneficioso en México, donde los delincuentes suelen atacar los cajeros automáticos tradicionales. ¿Menos gente usa estos cajeros automáticos? Menos oportunidades de delincuencia rentable.

7. WorldRemit

WorldRemit existe desde el 2010. Recibió una ronda Serie D de $175 millones en el 2019. También se asoció con Bancomer con sede en México (desde que fue absorbida por BBVA) en el 2014 para llegar a los países de América Latina.

8. TransferGo

Al igual que Azimo, TransferGo se centra en las transferencias de dinero. Con una reciente Serie B de $10 millones, está enfocada en el crecimiento acelerado del servicio en América Latina.

9. Fintonic

Fintonic proporciona gestión de finanzas personales en forma de una aplicación para el consumidor. Actualmente opera en Chile y México.

10. KiWi

KiWi es un startup de microfinanciación nacida en Suiza. Desde su fundación en el 2015, KiWi’s ayudó a emprendedores en abundancia, incluidos 20.000 solo en México. Los emprendedores pueden usar KiWi para procesar pagos con tarjeta, administrar datos y encontrar el crédito adecuado.

Sobre Alberto Bazbaz Sacal

Alberto Bazbaz Sacal es especialista en inteligencia financiera y ex presidente del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales para América Latina y Sudamérica (GAFILAT).

Siga a Alberto Bazbaz Sacal en Twitter