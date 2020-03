Advierten a empresas sobre riesgos de hackeo por home office

Escucha la nota:



El home office obliga a trabajadores a llevar computadoras y datos de sus empresas con ellos, lo que invita a los hackers a sacar ventaja e intentar infiltrarse en las corporaciones a través de conexiones no seguras, lo que deriva en la destrucción de sistemas informáticos, robo de identidad, extorsiones y espionaje.

En entrevista con MVS Noticias, el director del HUB de Ciberseguridad del Tec de Monterrey, Félix Barrio alertó sobre el riesgo que implica el tráfico de datos cuando se utilizan redes públicas o domesticas, ya que la ciberdelincuencia está intentado sacar beneficio de esta contingencia para vulnerar los sistemas de las empresas.

“Por desgracia o por suerte la novedad de esta crisis que nos está llevando al confinamiento, es que nunca se había utilizado tanto internet y las nuevas tecnologías para mantener nuestra actividad social y profesional, eso supone que tantos usuarios y tanto tráfico de datos este llevándonos a la situación de mayor riesgo, y se incrementa el riesgo cuando por obligación o necesidad estamos dependiendo de ese trabajo remoto desde nuestra casas”, expuso.

Además, señaló que entre las principales amenazas están las fake news, noticias falsas. “Tan solo en el mes de marzo se han contabilizado 24 mil páginas web que tienen como palabras clave coronavirus o Covid-19 que están pensados para publicar información negativa o para difundir correos, mensajes o videos que pueden estar infectados con un virus informático y esto hace que estemos viendo nuevas amenazas para las que las autoridades y los ciudadanos no estábamos suficientemente preparados”.



Expuso que ya existe una alerta mundial ya que en países como Italia, España y Francia hay ataques a través de correos electrónicos o con archivos adjuntos que se envían a través de sistemas de mensajería para engañar al personal sanitario con supuestos mensajes con información de interés sobre el Covid-19 y resultan ser un virus que se denomina Web Walker, el caminante de la Red, que lo que hace es encriptar toda la información del dispositivo para luego exigir un rescate económico a las víctimas.

En México, compañías telefónicas ofrecen servicios de videoconferencias donde se pueden conectar hasta 200 usuarios; sin embargo, el experto pidió estar conscientes de que las personas conectadas pueden ser víctimas de espionaje si es que estas redes no cuentan con cibercandados.

“Seamos conscientes de que podemos estar siendo espiados en nuestras conversaciones porque nuestros equipos a veces están infectados por software espía que ve no solamente lo que hablamos y comentamos sino también los mensajes que escribimos cuando chateamos a través de aplicaciones de mensajería tan populares como WhatsApp”, remarcó.

Por ello, recomendó instalar un sistema antivirus y software malicioso, procurar no trasladar información de tipo confidencial de voz o por escrito, no utilizar claves ni contraseñas, así como datos económicos, bancarios o información sensible como nuestra dirección de residencia.

“Cualquiera puede ser víctima de un ataque y por lo tanto debemos tener mucha precaución con nuestra privacidad, evitar conectarnos a sitios que nos generen dudas y no conectarnos a wi-fi que no estén en un lugar público de confianza porque pueden estar escuchando, es muy importante que seamos conscientes que cada día en el mundo aparecen 50 mil tipos de virus informáticos nuevos, las mafias y la ciberdelincuencia está constantemente desarrollando este tipo de software malicioso”, alertó.