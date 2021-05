Adiós a Internet Explorer, el navegador de Microsoft dejará de existir en 2022

Microsoft anunció este miércoles que retirará del mercado su histórico navegador Internet Explorer (IE) el 15 de junio de 2022 y lo reemplazará completamente por su nueva versión Edge, tras más de 25 años en los que pasó de ser una herramienta omnipresente a prácticamente marginal.

“La aplicación para ordenadores de sobremesa Internet Explorer 11 será retirada y dejará de recibir apoyo técnico el 15 de junio de 2022 para ciertas versiones de Windows 10″, indicó en una entrada en el blog corporativo la empresa de Redmond, estado de Washington, Estados Unidos.

Información relacionada: Android 12 revoluciona su diseño; el mayor cambio en su historia

El matiz de “ciertas versiones” hace referencia al hecho de que existen algunas excepciones minoritarias que podrán seguir operando como hasta ahora: Windows 10 LTSC, Server Internet Explorer 11 y el motor MSHTML (Trident). Para la inmensa mayoría de usuarios, sin embargo, IE pasará a ser una cosa del pasado y quienes sigan usando el histórico navegador deberán pasarse a Chrome de Google (el gran dominador del mercado actual), Safari de Apple, Firefox o, si quieren seguir operando con Microsoft, Edge.

The future of Internet Explorer on Windows 10 is in Microsoft Edge—the Internet Explorer 11 desktop application will be retired on June 15, 2022 https://t.co/o1vj2Hxksb pic.twitter.com/22ReVYyw3G

— Windows Blogs (@windowsblog) May 19, 2021