Videos: Largas filas en inicio de vacunación contra el Covid en personas de 30 a 39 años en CDMX

Con una fila kilométrica que rodea la Biblioteca Vasconcelos a lo largo de aproximadamente 5 cuadras por la calle de Aldama y donde se olvidó la sana distancia, comenzó este día la vacunación de la población de 30 a 39 años en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las personas de este sector de la población tardan alrededor de una hora para ingresar a esta sede vacunadora, donde promotores del programa Ponte Pila los reciben con la canción Shabadabada de OV7.

Cristal consideró que recibir la primera dosis del biológico AstraZeneca es un reto, pues con ello se aumenta el nivel de protección para quienes no han sido inmunizados.Además, la joven de 31 años de edad expresó su confianza en la eficacia de la vacuna.

“Lo que es recibir la vacuna es un reto porque como jóvenes tenemos que cuidarnos y proteger también a la población… Claro que sí, yo confío plenamente en la vacuna y esperemos que todo salga bien”, comentó.

Por su parte, Fabiola Castañeda de 36 años opinó que es fundamental evitar relajar las medidas sanitarias de prevención, pues en las familias hay integrantes que aún no reciben el biológico.

“Yo creo que no, en general hemos tratado de no bajar el nivel de cuidado, pero no creo que tuviera que sentirme más protegida sobre todo porque tengo hijos que todavía no son vacunados”, declaró.

Los ritmos con los que se hace la activación física durante los 20 minutos de observación han cambiado. En esta ocasión el baile es con “Salomé” de Chayanne y “Oye” de la Sonora Dinamita.

Tras recibir el biológico, Rocío de 33 años manifestó su alegría, pues se avanza un paso más en el combate a la pandemia.

“Muy bien y contentos porque por fin vamos avanzando. Veinte minutos nos están dejando en observación después de vacunar… sí, una activación física por parte de Pilares de Ponte Pila, creo que es una de Ricky Martin, algo así”, refirió.

En tanto, Humberto Camberos de 32 años, dijo estar más tranquilo tras recibir la primera dosis de la vacuna anti Covid.

“La verdad me alegro mucho, me da un poco de más tranquilidad, muy independiente de que aún así tengamos que seguir cuidándonos. Me da más tranquilidad el hecho de poder hacer mis labores diarias tal vez de salir o ir al trabajo… Ahorita nos pusieron a bailar justamente a bailar justamente la de ‘oye, abre tus ojos, mira hacia arriba’, la verdad no me acuerdo cómo se llama la canción”, indicó.

Así es como transcurre el inicio de la Fase 19 de vacunación que contempla, desde este martes 6 y hasta el sábado 10 de julio, la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 con el biológico AstraZeneca a 282 mil 649 adultos de 30 a 39 años.

Mientras que en Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Cuauhtémoc y Xochimilco; la segunda dosis a 419 mil 99 adultos mayores de 50 a 59 años en Gustavo A. Madero, Iztapalapa (ambas con Sputnik-V), Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta (estas tres con AstraZeneca); y primera dosis con biológico AstraZeneca a 342 mil 562 adultos de 40 a 49 años de Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.