Venta de piñatas se desploma a más del 50% por pandemia

El tradicional dale dale dale, no pierdas el tino, se escuchará casi nada este fin de año debido a la que la pandemia de Covid-19 afectó la venta de las tradicionales y coloridas piñatas.

Ejemplo de ello es el Mercado de Jamaica, donde cerca de 50 productores que se instalaban año tras año, ahora solo llegaron 10 que tristemente ven la disminución en sus ventas.

Sol, una de las principales fabricantes y vendedoras de piñatas sostuvo que este año, la situación es mucho más compleja que el año anterior y prevé ventas que podrían alcanzar sólo el 30 por ciento.

“Este año la venta está muy floja y a diferencia del año pasado ya a estas alturas estaba un poco más movida; la gente ya empezaba con las preposadas y este año nada.

“Ahora está muy lento, en comparación del año pasado; no hay gente, muchos puestos de aquí adelante están cerrados y para fin de año va a estar crítico…casi ahorita no ha habido mucho movimiento, ahorita muchos navideños no han trabajado y son los que se vienen a surtir aquí”, precisó.

Los precios de las piñatas son variados y hay para todos los bolsillos.

“Esa económica la tenemos de a 80 o dos por 150 y la artesanal es un poco más cara, esta de 70 pesos y esas de 50.

“Las figuras salen en 150 y son de cartón; son de la Sirenita, Batman, Frozen y el reno…la más grandota sale en 700, hay de 650 de 400 pesos”, señaló.

A pesar de que las piñatas son infalible para generar sonrisas y momentos agradables, la venta literalmente se desplomó a más del 50 por ciento en mercados como el de la Tio Blanco en Gustavo A. Madero.

“Esta temporada es la peor crisis que hemos tenido durante los 32 años que llevamos aquí; antes teníamos el 100 por ciento, ahora ya no, ahora solo tenemos el 30 por ciento de nuestra producción, ahorita nos ha estado yendo malísimo porque nuestra producción ha bajado y disminuyendo al 40 por ciento”, destacó otra vendedora.

La venta de piñatas, tradición que genera alegría, valor y osadía, está al borde de la peor crisis, como otro de los múltiples efectos de la pandemia.

