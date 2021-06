Línea 12 del Metro: Ve Sheinbaum uso político por colapso de trabe

Escucha la nota:



Al cumplirse un mes del colapso de una trabe en la Línea 12 del Metro que cobró la vida de 26 personas, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que habrá justicia para las víctimas y se sabrá la verdad sobre lo ocurrido, pese a que hay quien quiere hacer un uso político de la tragedia.

Y es que hay familias de tres de las víctimas mortales que interpusieron denuncias contra el gobierno capitalino y que se han negado a ser indemnizados con 650 mil pesos por el seguro del Metro.

“Si obviamente hay quien quiere hacer esto y a nosotros lo que nos corresponde es el papel que tenemos que desempeñar es que esta revisión técnica que se está haciendo por parte de esta empresa que fue contratada por la Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil, de técnicos internacionales muy prestigiados que están haciendo esta revisión darán su dictamen técnico y lo que corresponda a la Fiscalía General de Justicia”.

En este sentido la funcionaria comentó que a la gran mayoría de los afectados por el colapso en la Línea 12 se les ha dado un apoyo integral que incluye la indemnización del seguro del Metro, vivienda, empleo, becas para los hijos, así como servicios de salud, entre otros.

La @RTP_CiudadDeMex brinda servicio emergente de Mixcoac a Tláhuac. Se opera con los siguientes circuitos: Tláhuac a Olivos, sin costo y de Tezonco a Mixcoac con un costo de cinco pesos. En horario habitual del Metro. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/PDLy1Jwiql — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 4, 2021

“Inclusive las familias que no han querido aceptar, de todas maneras se tiene intacto con ellos, he hablado con la mayoría de ellos inclusive con algunos de ellos he estado personalmente y no solamente con las personas que lamentablemente fallecieron sino también con las personas que siguen hospitalizadas y con las personas que estuvieron en el lugar, que aunque no tuvieron muchas afectaciones de salud, de todas maneras se está en contacto con ellos para poderles brindar los apoyos”, refirió.

En tanto, Armando Ocampo, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas por la Línea 12 del Metro, reiteró que atenderán a todas las víctimas, independientemente de que hayan presentado recursos legales en contra de la administración capitalina.