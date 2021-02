Sheinbuam responde sobre insistencia de AMLO de no utilizar cubrebocas

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que después de haberse recuperado de Covid no usaría cubrebocas, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que el jefe del ejecutivo federal está en su derecho y tiene sus razones, las cuales respetan; aunque la orientación para la ciudadanía sede el gobierno capitalino es el uso de la mascarilla para evitar un mayor número de contagios.

"Bueno pues él tiene derecho, como saben nosotros hemos estado orientando, una es la política de la ciudad en torno a este tema hemos estado orientado en ese sentido pero jamás hemos multado a ningún ciudadano, entonces él tiene sus razones para hacerlo y lo respetamos muchísimo y nosotros en general pensamos que es importante el uso del cubrebocas pero con todo cariño, admiración siempre al presidente de la República", declaró.

Información relacionada: Reabren centros comerciales con horario de 24 hrs y aforo del 20%

La mandataria local enfatizó que lo que se busca con estos cuestionamientos es polemizar y confrontar al presidente con la jefa de gobierno, situación que no se dará, pues pese a las diferencias que puede haber respecto al uso del cubrebocas, firman parte de un mismo proyecto de transformación del país.

"No voy a polemizar sobre el tema, él tiene su derecho, nosotros también y es algo que la ciudadanía debe de decidir con base en la información que tiene. Y seguido lo que algunos buscan, no ustedes repito, es una ocho columnas entre confrontación entre el presidente de la República de la jefa de gobierno, esa no, no la van a tener, puede haber diferencia de opiniones en el cubrebocas pero estamos totalmente de acuerdo en un proyecto de transformación del país que es el fondo", indicó.

Cabe señalar que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum sigue utilizando cubrebocas pese a que también ya estuvo enferma de Covid.