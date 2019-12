Sheinbaum afirma que sí va construcción de hospital en Cuajimalpa

Tras el amago de algunos vecinos de Cuajimalpa de presentar un nuevo amparo para detener la construcción del Hospital General en la comunidad Contadero, a pesar de la consulta ciudadana que lo aprobó, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se entiende el motivo por el que no quieren un nosocomio.

En conferencia de prensa, aseguró que la construcción del nosocomio se realizará en la misma zona donde estaba el Hospital Materno Infantil, que fue demolido por sufrir una explosión en enero de 2015.

“Desde que llegamos tuvimos acercamiento con ellos, no se entiende la verdad porque no quieren que haya hospital ahí, porque ahí ya había un hospital, no hay argumentos suficientes para que se amparen, la mayoría de la gente quiere su hospital y quiere el hospital ahí, vamos a cuidar todo para que no haya conflictos viales, etcétera, etcétera”.

Si bien, reconoció que los vecinos están en su derecho de presentar un nuevo amparo, sus argumentos fueron que no había existido consulta y esta ya se realizó, y se cumplió con el estudio de impacto ambiental, que derivó en tener menos camas y alejarlo de la barranca.

La jefa de Gobierno adelantó que el nuevo hospital de Cuajimalpa será construido por la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Lo va a construir también la Sedena, estamos trabajando en el convenio y estamos terminando los últimos detalles del proyecto ejecutivo, para que Sedena lo asuma y pueda comenzar a realizarlo”.

La construcción del hospital beneficiaría a más de 70 mil personas y se requiere de 600 millones de pesos para su construcción, que será de 10 mil metros cuadrados y que dotará de empleos directos a mil 100 personas y a 600 temporales.