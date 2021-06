“Se ha logrado con todo este trabajo que no tengamos una crisis mucho mayor de agua”: Sheinbaum

Escucha la nota:



La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que como resultado del trabajo en materia de agua, como la rehabilitación de pozos y plantas potabilizadoras, la sectorización y la búsqueda de fuentes alternas, se ha evitado que una crisis de escasez de este recurso mucho mayor en Ciudad de México, la cual lleva varios meses recibiendo menos agua del Sistema Cutzamala.

“Y fíjense estamos recibiendo hoy cerca de 30% menos agua del sistema Cutzamala, desde hace cerca de cuatro o cinco meses, y aún así si hemos tenido muchas carencias, pero se ha logrado con todo este trabajo pues que no tengamos una crisis mucho mayor que se esté de alguna manera solventando toda esta situación a pesar de la disminución del agua que no hemos recibido del sistema Cutzamala porque las presas de esa zona no ha llovido y han ido bajado y no se puede sacar tanta agua de esa zona”, indicó.

Al realizar un recorrido por la planta potabilizadora Ciudad Deportiva, la mandataria local afirmó que no hay un divorcio entre su administración y la ciudadanía, por lo que se mantendrá la cercanía para verificar que las obras realmente estén dejando un beneficio.

Hoy recorrimos la planta potabilizadora Ciudad Deportiva en Iztacalco, que limpia el agua y elimina la concentración de metales en beneficio de 55 mil personas de las Col. Granjas México, Ex-ejido de la Magdalena Mixhuca y Ramos Millán. El agua es un derecho, no una mercancía. pic.twitter.com/nYME1PZRwd — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 15, 2021

En este sentido refirió que continuará informando sobre las acciones de su administración, pues en las elecciones pasadas muchos se fueron con “la finta de la campaña de odio” en contra de la cuarta transformación.

“Todo eso es gracias a que se tiene una visión distinta, se acaba con la corrupción, se gobierna de manera distinta y eso es lo que hay que estarnos recordándonos todos los días porque sino se va a uno con la finta, con la mala información información”, expresó.

Con la rehabilitación de la planta potabilizadora Ciudad Deportiva se beneficiará a 55 mil habitantes de las colonias Granjas México, Ex-ejido de Magdalena Mixhuca y Ramos Millán. Además el gobierno capitalino se comprometió a que en agosto estarán terminados los 23 sectores en los que se dividirá Iztacalco, con lo que se busca mejorar la distribución de agua en la alcaldía.