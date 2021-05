Reta Gaviño a Ebrard a dejar su cargo y debatir sobre la Línea 12 del Metro

Escucha la nota:



Luego de que este día los diputados del PT, Benjamín Robles Montoya y Karina Rojo, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra el exjefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y el exdirector general del Metro, Jorge Gaviño, por homicidio y abandono de sus responsabilidades en el ejercicio público, como parte de la investigación por el colapso de un tramo de la Línea 12, el legislador local Gaviño Ambriz aseguró que hay intereses del canciller Marcelo Ebrard y de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para deslindarse de su responsabilidad sobre los hechos que el pasado 3 de mayo dejaron 26 víctimas mortales en la llamada línea dorada.

En conferencia de prensa, el perredista retó al canciller Marcelo Ebrard a dejar su cargo y debatir sobre las irregularidades en la construcción de la L12, incluido su propio periodo como director del Sistema de Transporte Colectivo, de julio de 2015 a marzo de 2018.

“Señor canciller, cortemos embajadores, debatamos el tema usted y yo, pido licencia, pida licencia o renuncie, sentémonos en la mesa ante los medios de comunicación, analicemos el origen del problema, cómo se hizo el contrato, cómo se hizo el fideicomiso, cómo se realizaron todas las operaciones financieras, cómo se construyó sin proyecto ejecutivo, cómo con prisas se certificó esa línea, platiquemos los serenamente”, expresó.

Agregó que la línea 12 está enferma de cáncer y se le tienen que dar sus medicamentos de por vida. Sostuvo que no es ningún asesino. “No se equivoquen señores diputados, a mí no se me murió ni una sola persona por responsabilidad del metro en más de 2 años 7 meses, ustedes no pueden decir lo mismo”, acotó.De igual forma, se dirigió a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Pidió debatir con la directora del Metro, Florencia Serranía.

“Le digo con toda certeza jefa de gobierno que no tengo nada que ocultar, que quiero debatir el tema, que se presente la directora, que no se esconda, que de la cara, que nos diga por qué tuvo más de un año sin subdirector de mantenimiento, que por qué nombró a una persona, a una gente que no tiene expertis para revisar estructuras, mi subdirector general de mantenimiento Jorge Jiménez Alcaraz quien después fue director del metro es un perito en estructuras, con un equipo experto en estructuras”, resaltó.

El diputado Jorge Gaviño enfatizó que no aceptará que se le responsabilice a él y su equipo de trabajo de tramos “en donde no hayamos sido claramente responsables, nosotros operamos el metro, habló un servidor con equipo de trabajo, desde julio de 2015 hasta febrero de 2018. Ese es el tramo de responsabilidad que yo asumo completamente ni hacia atrás ni hacia delante, un servidor público es responsable de las acciones y omisiones que pueda tener en ese período de tiempo, yo no tuve ninguna omisión que me ordenará cumplir la ley y la ley es muy clara”.