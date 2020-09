Resultado de Sheinbaum en Segundo Informe son cuestionables: PAN

Andrés Atayde retó a Claudia Sheinbaum a presentar un informe realista y no mentir en su segundo informe de gobierno.

Escucha la nota:



El PAN en la Ciudad de México aseguró que los datos dados a conocer en el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum “son cuestionables porque no hay avances en economía, salud, seguridad y política social”.

En conferencia de prensa virtual, Andrés Atayde, líder del panismo capitalino, aseguró que los primeros dos años de Sheinbaum “fueron perdidos” y lamentó que en lugar de dar resultados, esté más preocupada por promover su imagen con una campaña propagandística que no corresponde a su política de austeridad.

Información relacionada: Destaca Sheinbaum apertura de la economía en la CDMX

“No puede haber un despliegue propagandístico como este, principalmente de quien debería solucionar estos problemas. Como ellos mismos decían, no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre. Eso es totalmente hipócrita, incoherente y una falta de respeto total hacia la crisis sanitaria, económica y de seguridad que viven las y los capitalinos”.

Andrés Atayde retó a Claudia Sheinbaum a presentar un informe realista y no mentir en su segundo informe de gobierno, porque los únicos avances están en la digitalización de trámites.

“Yo retaría a la doctora Sheinbaum, formalmente la retaría a que me dijera un solo rubro, una sola materia, un solo problema que su gobierno haya resuelto, un solo en donde estemos mejor que antes. Yo no estoy aquí para defender gobiernos anteriores, yo estoy aquí sí un diagnóstico lo más objetivo posible de qué es lo que estamos viviendo en la Ciudad de México y lamentablemente el gobierno de la Ciudad no da elementos para otorgar más logros”.

Mientras que el coordinador de los diputados locales del PAN, Mauricio Tabe, afirmó que esperan un informe que dé respuesta a los problemas de la Ciudad y que acepte errores, no uno que esté lleno de “historias o cuentos”.