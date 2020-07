Relajan capitalinos medidas sanitarias durante semáforo naranja

Escucha la nota:



Al cumplirse casi tres semanas de que se estableció el semáforo naranja en la Ciudad de México, la nueva normalidad se ha caracterizado por el relajamiento en medidas sanitarias mientras aumenta la movilidad.

Las colonias en donde los habitantes utilizan menos el cubrebocas son: San Marcos y Caltongo en Xochimilco, Pueblo San Francisco Tecoxpa, Pueblo San Juan Tepenahuac y Barrio Nuchtla en Milpa Alta, donde el uso de la mascarilla oscila entre el 41 y 46 por ciento.

Todas y todos usemos cubrebocas, la clave está en ponérselo bien. 😷 Checa cómo 😉👇#ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/hOXi0ukepv — Gobierno CDMX (@GobCDMX) July 14, 2020

El pasado miércoles, entraron en operación los 34 Quioscos de Salud Covid-19 instalados en las colonias, barrios y pueblos en semáforo rojo que concentran el 20 por ciento de los casos activos de Covid-19 en la Ciudad de México. Se atendieron 11 mil 463 personas y previo tamizaje se aplicaron gratuitamente mil 129 pruebas diagnósticas.

Este jueves continúa el trabajo de los Kioscos de la Salud ubicados en San Bernabé y Barrios Sierra, Magdalena Contreras. Asesoría médica y servicio gratuito. Además, las brigadas recorren las calles con trabajo de información, orientación y detección de casos sospechosos. 🥼 pic.twitter.com/6MQkGUyjlw — Secretaría de Salud de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 16, 2020

Una de estas zonas de atención prioritaria es la colonia Guerrero. Ahí, los jóvenes hacen su vida normal, hacen fiestas, beben en las calles, no usan cubrebocas y mucho menos existen filtros sanitarios, así lo confirman sus propios habitantes.

“Hay demasiada gente que no usa cubrebocas, no hace su sana distancia, no hay toma de temperatura, filtros sanitarios ni en gel, por las calles andan como si nada, los jóvenes siguen tomando en las calles, los niños sin cubrebocas, mujeres embarazadas afuera, o sea realmente ese es el contagio, que nadie se cuida, que nadie se la cree”, comentó Karen Morquecho.

Además, los locatarios del anexo del Mercado Martínez de la Torre también expresaron su preocupación por esta situación.

“Estuvo muy dura la afectación, nos dieron una ayuda de tres mil pesos en tres meses y ahorita pasa una patrulla diciendo que no se acerquen porque está muy contagiado el Mercado Martínez de la Torre”, indicó Cándido Reyes.

El próximo viernes, el Gobierno capitalino dará a conocer el color del semáforo epidemiológico para la semana del 20 al 26 de julio.