Rehabilitar parques y bosques permite disminuir violencia: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la rehabilitación de parques, bosques y espacios públicos permite disminuir la violencia que se vive en la ciudad, porque “en los parques todos somos iguales no como en los centros comerciales”.

Al entregar la primera etapa de de recuperación del Bosque de San Juan de Aragón, afirmó que estos espacios dan equidad e igualdad, y son seguros para que las familias puedan divertirse.

Hoy inauguramos la primera etapa de rehabilitación del Bosque de Aragón. #SembrandoParques. Ayúdanos a cuidar el espacio público de Nuestra Ciudad #NuestraCasa 😊 pic.twitter.com/wXqQMeAROy — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 2, 2020

“Este espacio permite disminuir la violencia, porque parte de la violencia en la ciudad tiene que ver con las grandes desigualdades, no es lo mismo, aunque uno gane y tenga el mismo ingreso vivir al lado de un parque, que no tener parque, no es lo mismo el que vive cerca de Chapultepec, o del Bosque de Aragón, o estar en un lugar que no tiene espacio público, en los parques todos somos iguales no como en el Centro Comercial”, dijo.

La Jefa de Gobierno adelantó que implementarán una segunda etapa de rehabilitación del Bosque de Aragón con una inversión de 80 millones de pesos, además de dar mantenimiento al Zoológico y dijo que iniciarán con trabajos en el paradero de Indios Verdes.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, señaló que en esta primera etapa de rehabilitación del Bosque de San Juan de Aragón se invirtieron 118 millones de pesos en cerca de 19 hectáreas de superficie, donde se forestaron 2 mil 500 árboles, y más de 50 mil plantas y arbustos.

Explicó que también pusieron en marcha sistemas de calentamiento de albercas con paneles solares y bombas de calor para días nublados, se instaló un parque canino, además se construyeron 199 pozos de absorción que evitan inundaciones, se rehabilitó una trota pista, y un modulo productivo donde darán cursos de ecotecnias.