Rechaza Sheinbaum afirmaciones de Javier Alatorre; pide más responsabilidad

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó abiertamente las afirmaciones del conductor estelar de TV Azteca, Javier Alatorre, quien sugirió no hacer caso a los informes que diariamente presenta el doctor Hugo López Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la Salud, del gobierno de México.

En videoconferencia, la mandataria local aseguró que no entrará en polémica con la televisora del Ajusco, al señalar que es momento de atender un problema que ha puesto riesgo la vida de las personas.

En esta pandemia es indispensable actuar de acuerdo con el conocimiento científico. Contradecir las disposiciones de @SSalud_mx encabezadas por el @HLGatell es irresponsable. La #SanaDistancia y #QuédateEnCasa son hoy la única forma de reducir contagios y evitar muertes por Covid — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 18, 2020

“No estoy de acuerdo, no voy a pelarme con la televisora de manera directa o no, pero me parece que aquí todos tenemos que ser responsables, está en juego la vida de las personas, hemos visto lo que ha pasado en otros países, se han tomado medidas a tiempo en nuestra ciudad y en el país para no llegar a la saturación hospitalaria.

“Es importante que no hagamos llamados que pueden llegar a ser irresponsables en la medida que se le oriente a las personas a que no tomen la sana distancia y que regresen a sus labores normales”, apuntó.

Las críticas de Javier Alatorre al trabajo del subsecretario López Gatell es un claro desconocimiento del conductor respecto al trabajo que diariamente desarrollan las autoridades de salubridad.

“Esta manera de descalificar sin conocimiento de cuáles son los datos, como se toman estos datos qué es la información que se está planteando y la otra información, creo que entrar a un debate de descalificación no ayuda al país, no ayuda a la ciudadanía, y menos ayuda a enfrentar de manera conjunta esta epidemia”, afirmó.

La jefa de gobierno recordó que el Coronavirus está presente en todo México y si alguien cree que por el hecho de no conocer a nadie con contagio, no significa que no exista y muestra de ello es el amplio número de personas intimadas en los hospitales de la Ciudad de México, es histórico, real.

