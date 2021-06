Pilares darán asesoría a niños y adolescentes que no pudieron seguir clases a distancia

Escucha la nota:



La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) trabajan de manera coordinada para ofrecer a niños y adolescentes que no pudieron seguir con las clases a distancia, la oportunidad de regularizarse y evitar que pierdan el ciclo escolar.

La titular de la Sectei, Rosaura Ruiz Gutiérrez, informó que para este propósito en los Pilares habrá asesorías en distintas materias para estudiantes de primaria y secundaria.

Información relacionada: Regresan a aulas 1.6 millones de estudiantes en 15 estados del país

“Cada niño tiene preferencias y vocaciones diferentes pero aquí les vamos a ayudar para que recuperen un poco, porque va a ser un mes más o menos mientras empiezan las vacaciones, para que recuperen las clases que no pudieron tomar porque no tuvieron conectividad por ejemplo, o que no tuvieron acceso a ellas o tienen un rezago en alguna de las asignaturas”, expuso.

La funcionaria agregó que las asesorías también estarán disponibles en línea, pero si los papás desean que asistan a Pilares, podrán hacerlo mediante una cita y medidas preventivas de salud.

La #JefaDeGobierno inauguró el @CdmxPilares Parque de la Equidad en el barrio de Tepito, un espacio de 1,300 m2 de construcción para acercar el derecho a la educación, a la cultura y al deporte a las y los habitantes de la zona. pic.twitter.com/YhPkkCeBjm — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) June 8, 2021

“Con todos los cuidados del mundo podrán venir para tener una tutoría, la idea es ayudar a prevenir la deserción y el rezago pero insisto que los chiquitos que quieran avanzar en matemáticas o filosofía podrán asistir y tendrán su tutor”.

Este martes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum inauguró dos Pilares, uno ubicado en Plaza de la Equidad en la colonia Morelos y otro en la calle de Perú número 88.

La mandataria local recordó que en Ciudad de México tendrá 300 Pilares, de los cuales ya están terminados 216.