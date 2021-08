Piden renuncia a directivos de Hospital Balbuena por venta de insumos

Escucha la nota:



Luego de que se denunciara el negocio de venta de insumos a pacientes en el Hospital Balbuena, unidad a cargo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, este día las autoridades solicitaron la renuncia de directivos del nosocomio.

Oliva López, titular de la Secretaría de Salud capitalina, calificó la venta de insumos en el Hospital Balbuena como una acto de corrupción inaceptable.

Además, anunció que la mañana de este viernes pidió la renuncia a Antonio Albarrán, director del Hospital Balbuena, y de José Antonio Peñafort García, jefe de Ortopedia.

“Es inaceptable esta situación, de inmediato a partir de la denuncia procedimos y el día de hoy el jurídico, muy temprano, ya estaba levantando las actas administrativas, enviando al órgano interno de control, haciendo las denuncias necesarias y además la renuncia instantánea tanto del director como del jefe de servicio de ortopedia, como de los médicos que se mencionaron en la denuncia”, indicó.

La funcionaria agregó que existe una empresa privada involucrada en esta venta de insumos, de la cual reservó el nombre.

Claudia Sheinbaum condena venta de insumo en el Hospital Balbuena

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbuam, condenó estos hechos y dio a conocer que también instruyó a la Contraloría investigar si existen personas externas involucradas en una red de corrupción en los hospitales de la ciudad

De igual forma, la mandataria capitalina pidió a la ciudadanía denunciar este tipo de actos, a fin de abatir la corrupción derivada de la obligación que tiene el gobierno de proveer de material y medicamentos de manera gratuita.

“Obviamente el gobierno está obligado a dar medicamentos y material gratuito y tiene que existir, pero aquí la práctica que es terrible es que se obliga a depositar en una cuenta personal, lo cual muestra inmediatamente quienes son las personas involucradas”, señaló la mandataria capitalina.

“No lo vamos a permitir, es algo que no se puede permitir y he pedido a la Contraloría, no solamente a la Secretaría de Salud, esta revisión de si hay personas externas que están involucradas en una red de corrupción en los hospitales”.

Pidió a la ciudadanía que denuncie casos como el de la venta de insumos en el Hospital Balbuena para ayudar a que esa práctica no persista.