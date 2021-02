Pide Sheinbaum a alcaldes que buscan reelegirse separarse de su cargo

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confirmó que la mayoría de los 13 alcaldes de Morena de la Ciudad de México buscaran la reelección o algún otro cargo de elección popular.

En conferencia de prensa, la mandataria local se pronunció a favor de que, independiente del partido político al que pertenezcan los alcaldes, se separen de sus cargos al asumir alguna candidatura.

"Y están definiendo una vez que ganen en la encuesta la necesidad de que en el periodo electoral separarse de su cargo, que yo creo sería una orientación para todos aquellos no importa el partido político al que pertenezcan para poder garantizar que en efecto no se están utilizando los recursos públicos en sus campañas", expuso.

La funcionaria agregó que además son al menos 10 funcionarios de su administración quienes también aspiran a un puesto de elección popular y quienes de igual forma les solicitó separarse de su cargo.

"Les he pedido que soliciten separarse del cargo para que no haya ningún problema, aparte de que hay una normatividad electoral pero que no se confunda el tema de elecciones con el tema de gobierno", indicó.

Cabe señalar que recientemente el alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor, ex perredista y el también perredista Julio César Moreno, alcalde de Venustiano Carranza saltaron a las filas de Morena. Entre los alcaldes que buscarán la reelección están el alcalde de Azcapotzalco, mientras que Layda Sansores, alcaldesa de Álvaro Obregón, buscará la candidatura de Morena para contender por la gubernatura de Campeche.