PAN demanda a gobierno capitalino garantizar salud gratuita a medicamentos

El PAN en la Ciudad de México demandó al gobierno capitalino a garantizar el derecho universal a acceder a los servicios de salud y medicamentos de manera gratuita, ante la desaparición del Seguro Popular y la inconformidad que ha generado la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar.

En un comunicado, el líder de Acción Nacional, Andrés Atayde, consideró que las fallas por la puesta en operación del Insabi “no debe ser pretexto para fallar a quienes menos tienen”.

El panista indicó que con la salud no se juega ni se experimenta por lo que “es urgente que el gobierno capitalino en coordinación con el gobierno federal establezcan medidas que no afecten el bolsillo de quienes no cuentan con recursos para afrontar tratamientos médicos costosos o alguna emergencia”.

También, pidió no dejar en indefensión a quienes no gozan de seguridad social y actuar de manera inmediata para ofrecer un servicio que permita alcanzar los niveles de bienestar que el gobierno federal prometió.

Afirmó que “no basta pedir paciencia y comprensión, hay que brindar la atención que necesitan miles de personas; es inaceptable que quieran justificar sus fallas porque ya tuvieron un año para prever la operación del Insabi; no se les puede dejar en la indefensión a quienes no cuentan con IMSS o ISSSTE, eso no es posible”.

Recordó que los servicios de salud públicos afectan a los grupos más vulnerables y que requieren atención especializada como los niños y enfermos de cáncer o personas con discapacidad que por la falta de recursos, carecen de los medios para trasladarse a una clínica u hospital privado para recibir atención.