PAN advierte que las finanzas de CDMX “son preocupantes”

El PAN en la Ciudad de México advirtió que la poca capacidad recaudatoria del Gobierno capitalino esta “generando finanzas preocupantes”, que se debe en gran medida a la poca confianza que genera la actual administración y al decrecimiento económico.

En un comunicado, Andrés Atayde, líder del panismo local, señaló que el gobierno de Claudia Sheinbaum gastó de forma discrecional 10 mil 679 millones de pesos “pese a la austeridad republicana con un crecimiento en la nómina y un subejercicio en la inversión pública”.

Explicó que 62 por ciento del subejercicio de las ministraciones, lo concentran cuatro alcaldes emanados de Morena.

“Las peores Alcaldías en términos de ejercicio del gasto de estas ministraciones son Gustavo A. Madero, Tlalpan, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Este ranqueo que les doy está en función del porcentaje que no alcanzaron a gastar porque no quisieron, no pueden o porque están haciendo su cochinito. Al gasto del gobierno de la ciudad le pondría un semáforo rojo porque estos subejercicios, sobre todo en inversión pública, no se pueden permitir”.

Por último, recordó que la hacienda pública de cualquier comunidad se divide en tres grandes bloques: ingresos, egresos y deuda; por ello al realizar un análisis de la Cuenta Pública 2019 “observó una alta subestimación de ingresos, mayores recursos a gasto corriente e incremento de deuda, lo que es resultado de la política errática de las finanzas públicas”.