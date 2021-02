Niega Sheinbaum subejercicio de su administración con recursos de 2020

La mandataria local señaló que no hubo subejercicios en ninguna dependencia de gobierno, organismos autónomos y alcaldías.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum descartó que en 2020 haya habido subejercicios en el gasto público por 21 mil millones de pesos, según los datos publicados al cierre de diciembre pasado.

En conferencia de prensa, la mandataria local señaló que no hubo subejercicios en ninguna dependencia de gobierno, organismos autónomos y alcaldías.

“No, normalmente se tiene hasta el 31 de enero que es que se cierra completamente el sistema y tiene que haber el reporte final del ejercicio de 2020 lo que sí les puedo decir es que no hay subejercicio, ayer tuve una reunión, tengo reunión todas las semanas con la Secretaría de Finanzas, y me mostraron los números del cierre del 31 de enero y no hay subejercicio”, expuso.

La funcionaria puntualizó que todo el presupuesto público que administra o que ingresa a las arcas del Gobierno de la Ciudad o que se distribuye entre organismos autónomos, alcaldías y Gobierno Central ha sido ejercido conforme a lo programado.