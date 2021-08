Manifiesta extrañeza Martí Batres respecto a agresiones a alcaldes electos

Escucha la nota:



El gobierno de la Ciudad de México rechazó que hubiera ordenado a los policías, que resguardaban el recinto del Congreso Local, agredir a alcaldes y alcaldesas electas de oposición.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Martí Batres, expuso que una acción de esa naturaleza correspondería a otras épocas y no a la actual, donde se garantizan las libertades y se respetan los derechos de la ciudadanía.

De esta forma, el funcionario respondió a los señalamientos que hicieron los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México.

“Esta es una ciudad de libertades y de respeto al conjunto de los derechos políticos, civiles y sociales, se respetan los derechos de todas y de todos”, explicó.

“De ninguna manera el gobierno daría una orden para agredir a nadie, a ninguna persona, por más que manifieste puntos de vista críticos, de ninguna manera esto pasaría en la ciudad, eso corresponde a otras épocas”, declaró.

Martí Batres se reunió con coordinadores parlamentarios de oposición

Martí Batres refirió que mientras se registraban las agresiones, se encontraba reunido los coordinadores parlamentarios de los grupos de la oposición –del PAN, del PRI y del PRD–, los diputados Christian Von Roehrich, Tonatiuh González y Víctor Hugo Lobo, por lo que dijo no había necesidad de ningún forcejeo, pues bastaba con una llamada directa a él o a los propios legisladores.

“Son situaciones que me extrañan mucho, no me explico cómo sucedió esto, simplemente era muy sencillo de mantener comunicación con el gobierno de la ciudad, tener comunicación”, aseguró.

“Nos hubieran dicho los alcaldes y las alcaldesas a tal hora vamos a llegar, vamos a llegar por este y nosotros obviamente hubiéramos ayudado a facilitar las cosas. En el mismo momento nos hubieran llamado y nosotros evidentemente hubiéramos facilitado las cosas para su encuentro con el congreso local”, indicó.

El secretario de Gobierno lamentó las agresiones y anunció que se hará un análisis para determinar qué sucedió, pues en el punto donde se encontraban los alcaldes, estos estaban acompañados de un nutrido grupo de personas, cuando el objetivo era que pudieran entrar al Congreso.

Asimismo, refirió que las reuniones programadas para los próximos 2 y 3 de septiembre entre la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y los alcaldes electos siguen en pie.