Línea 12: Pide Tania indemnización vitalicia por la muerte de su hermana y la parálisis que sufre

Escucha la nota:



Tania, hermana de Nancy Lezama Salgado, quien falleció en el desplome de la Línea 12 del Metro, pidió que se le indemnice de por vida, puesto que tiene la sospecha de que las lesiones que sufrió en la cadera, difícilmente le permitirán rehabilitarse en su totalidad.

La chica narró en un video grabado en el hospital donde convalece, los momentos más oscuros y difíciles de su vida al desplomarse el tren en el que viajaba con su hermana el 3 de mayo pasado, cuando ambas se dirigían a su domicilio en la colonia Peña Alta, Alcaldía Tláhuac.

Información relacionada: Línea 12 del metro, Gaviño asegura que Ebrard orquesta ataque en su contra

“Todas las personas cayeron en mi, los muertitos los tenía junto a mis piernas; un señor que si podía caminar me ayudó a salir porque los policías solo andaban tomando fotos, los policías se subían en mi cintura y yo gritaba del dolor, una embarazada me pedía auxilio… aventaron una manguera y me agarré muy fuerte y un señor me agarró de los brazos y me jaló con el lazo y me sentaron en un asiento del metro y me sacaron por la ventana de emergencias”, expuso a través del video que se difundió en redes sociales.

Tania asegura que no puede caminar, que tiene dolores intensos en la cadera, y que está pronta su alta en el hospital, pese a no sentir mejoría. Mencionó que ya le practicaron dos operaciones, pero aclaró que todavía están pendientes otras dos intervenciones quirúrgicas en pelvis y coxis.

“Voy a quedar mal, no voy a quedar bien, voy a quedar mal; todavía no saben los doctores si voy a volver a caminar, no puedo mover mis pies, me quieren parar a caminar el lunes en una andadera, que porque ya tengo fuerzas y no las tengo en los pies… yo quiero una indemnización para toda mi vida, porque no es justo, yo estaba bien de salud, mi hermana estaba bien de salud”, puntualizó.

Dicha indemnización, no sólo es para el tratamiento médico o las posibles consecuencias de no volver a caminar, sino también, por la pérdida de su hermana Nancy, de la que supo de su muerte hasta días después del accidente. Dejó en claro que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, es responsable de la muerte de su hermana Nancy y de las lesiones que la tienen sin caminar, en cama y con la incertidumbre del futuro de su salud.

Recuerdan a Brandon

La mamá de Brandon Giovanny, de 12 años, la víctima más pequeña de edad en el colapso de la Línea 12, pasó por la Zona Cero, camino al cementerio y dejó una veladora en memoria de su hijo.

Adelantó que el próximo lunes acudirá al Búnker de la Fiscalía de Justicia capitalina para presentar una denuncia penal en contra de autoridades capitalinas a las que acusara de homicidio doloso, por la muerte de su hijo el 3 de mayo, con el desplome de un tramo de la citada línea del Metro, en la alcaldía Tláhuac.