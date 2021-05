Línea 12 del metro, Gaviño asegura que Ebrard orquesta ataque en su contra

Escucha la nota:



Luego de que trascendió que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al diputado local Jorge Gaviño por el delito de defraudación fiscal equiparada, el legislador perredista rechazó dichos señalamientos y afirmó que no tiene ningún adeudo con el fisco.

En conferencia de prensa, el también ex director del Metro sostuvo que se trata de una cortina de humo para desviar la atención sobre lo que ha declarado en relación a la Línea 12 del metro y con ello desprestigiar para afectar su credibilidad.

“Esto es una cortina de humo. Es la tercer cortina de humo después de mis declaraciones. La primera cortina de humo que intentaron hacer es llamarme a comparecer al Senado. Cuando dije que sí ya no quisieron recibirme. Después fueron al Ministerio Público, a la fiscalía a acusarme de asesinato y ahora me acusan de no pagar impuestos y que me investiga la FGR”, indicó.

Rueda de prensa sobre la persecución política que algunos actores del @GobiernoMX y @FGRMexico están orquestando en mi contra por haber invitado a @m_ebrard a analizar públicamente los problemas de la #Linea12 del @MetroCDMX. Qué manera de debatir. https://t.co/dfNG3v75eM — Jorge Gaviño (@jorgegavino) May 14, 2021

En este sentido el perredista consideró que si bien la nota fue publicada en las redes sociales de Morena, se trata de una acción orquestada por el equipo del canciller Marcelo Ebrard para desviar la atención sobre el accidente de la Línea 12 del etro.

“Y eso está orquestado no por un partido, por un equipo, lo señalé aquí, por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, el fue el que está dando los supuestos indicios, él está a través de su equipo, primero en el Senado y luego en el otro partido para que se me acusa de asesino, para desviar la atención hacia otro lado y eso amigas y amigos es ilegal”, comentó.

Y es que en este sentido, Gaviño Ambriz expuso que tras la opinión de los expertos en estructuras, todo parece indicar que el colapso en la Línea 12 del Metro está en su origen.

El diputado local advirtió que ante estos embates no lo van a doblar. “Y después de todo eso en falla sistémicas de operación que nosotros sí atendimos, pero de ninguna manera pensábamos que las fallas pudieran llegar a la estructura, como ahora están apuntando algunos expertos, si esto fuera así, si llega a la estructura, a la obra en sí, estaríamos hablando de situaciones muy diversas. Vamos a seguir dando la cara vamos a seguir hablando con seriedad y con verdad, no nos van a doblar”, concluyó.