GCDMX sí construirá el Hospital General de Cuajimalpa

Escucha la nota:



La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum descartó algún impedimento legal para iniciar la construcción del Hospital General de Cuajimalpa, el cual quedaría en lugar del llamado Hospitalito del Pueblo de Contadero que hace 5 años y medio fue devastado por una explosión de gas.

La mandataria capitalina explicó que se trata de un nuevo proyecto, en el que se solventaron las fallas señaladas por la comunidad, aunado a que se sometió a consulta.

Por este motivo, agregó, no existen motivos para evitar su construcción, a pesar de que un grupo de vecinos mantiene su oposición a la obra que está por empezar y por lo cual advierten nuevos amparos.

Información relacionada: A la baja delitos de alto impacto en la capital: Gob-CDMX

“El pueblo quiere su hospital porque ahí había un hospital y la gente pide un hospital en Cuajimalpa y pide que la Hospital esté en ese lugar… es un grupo muy pequeño de vecinos que se ha opuesto… A veces no puede ser total el acuerdo, puede haber una persona que esté en contra pero eso no quiere decir que es un siguiente amparo que pudieran interponer que están en su derecho se les otorgará la suspensión porque hoy no tienen sustento para la suspensión dado que ya está cumplido todo lo que en su momento se planteó que no había sido suficiente”, declaró.

La jefa del ejecutivo local anunció que la próxima semana se firmará el convenio de construcción con la Sedena.

Asimismo insistió en que una vez que reabran los Juzgados, quedará sin efecto la suspensión definitiva que el juez otorgó a los vecinos inconformes por el amparo que interpusieron a finales de 2018, pues lo que solicitaban ya fue solventado.