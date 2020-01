GCDMX rechaza resolución de la SCJN que invalida sistema anticorrupción

Escucha la nota:



Expresa gobierno capitalino conformidad en relación a la sentencia de la SCJN por la que anula Ley del Sistema Local Anticorrupción y Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El Gobierno de la Ciudad de México expresó su conformidad con la sentencia por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el decreto por el que se expidió la Ley del Sistema Local Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

A través de una tarjeta informativa, la administración de Claudia Sheinbaum recordó que se trata de una inconstitucionalidad que presentó Morena en la VII Legislatura, en contra del Sistema Anticorrupción del entonces, Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

“Con relación a la anulación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decreto por el que se expidió la Ley del Sistema Local Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Gobierno de la Ciudad de México manifiesta su conformidad con dicha sentencia, ya que corresponde a una inconstitucionalidad que presentó el grupo parlamentario de Morena en la VII Legislatura, en contra del Sistema Anticorrupción del entonces, Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera”, expuso.

Al respecto , el diputado por Morena, Carlos Castillo y Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción recordó que en distintas ocasiones se advirtió sobre los vicios y errores en los procedimientos legislativos en la materia, llevados a cabo por la extinta Asamblea Legislativa, VII Legislatura.

En un comunicado el congresista señaló que desde la comisión que preside se ha trabajado para armonizar las leyes y modificar aquellos artículos en los que se detectaron visos de inconstitucionalidad.

Refirió que en el caso de la Ley del Sistema Anticorrupción, el Grupo Parlamentario de Morena en la Séptima Legislatura interpuso la acción de inconstitucionalidad 121/2017, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al observar faltas al proceso legislativo.

No obstante reconoció que el vicio en el procedimiento fue de origen, por lo que prevaleció, tal como lo refirió la Corte en la resolución emitida esta tarde, pese al trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad, Primera Legislatura, que hizo algunas reformas y adecuaciones a la ley.

Asimismo Carlos Castillo anunció que en la siguiente sesión de la Comisión Permanente, presentará la iniciativa de ley para que en los primeros días del mes de Febrero sea analizada y dictaminada por la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, a fin de que sea presentada al pleno para su discusión y aprobación en la primera quincena del mismo mes.

Entre los vicios que hubo durante la aprobación de la Ley del Sistema Local Anticorrupción destacan: que la Asamblea no convocó debidamente a la sesión extraordinaria, no entregó los dictámenes respectivos a los diputados 48 horas antes conforme a su reglamento interno, no justificó de manera suficiente la dispensa de trámite para aprobar las leyes, además de que el artículo sexto transitorio de la ley del Sistema Anticorrupción se publicó en la gaceta de forma distinta al aprobado en aquella sesión extraordinaria.