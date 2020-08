GCDMX busca financiamiento federal para modernizar el Metro

Escucha la nota:



El Gobierno de la Ciudad de México buscará financiamiento de la Federación para llevar a cabo los trabajos rehabilitación de la infraestructura eléctrica conocida como Buen Tono, uno de los tres proyectos más significativos para lograr la modernización del Metro.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que se requieren dos mil millones de pesos, los cuales fueron solicitados al Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda.

“El programa de buen tono que tiene que ver con la renovación de la infraestructura eléctrica del metro pero requerimos una inversión muy importante en la subestaciones, hemos estado hablando con la Comisión Federal de Electricidad porque es quien suministra la electricidad al metro y ahí lo que hicimos fue apuntar, digamos, para los recursos del próximo año alrededor de dos mil millones de pesos, no sabemos si es factible que la Federación los integre”, declaró.

La mandataria capitalina descartó que se vaya a recurrir al endeudamiento en caso de que la federación no aporte los recursos.

“Vamos a ver cómo está la situación económica el próximo año fueron apuntados en los proyectos de inversión que requieren un tiempo para ser aprobados por la Secretaría de Hacienda pero eso no significa que va a haber recursos adicionales de la Federación a la Ciudad en este tema y si no estaremos buscando en el Fondo Metropolitano o recursos del propio Metro y de la propia Ciudad, a lo mejor no podríamos destinarle dos mil millones pero sí una parte para poder hacer esta modernización que es fundamental y la otra es que nos va a permitir ahorrar mucha energía eléctrica”, indicó.

Sheinbaum Pardo recordó que los otros dos proyectos más importantes paga la modernización del Metro son la línea 1 que incluye la adquisición de nuevos trenes, un sistema de pilotaje automático y el cambio de vías; y la repotenciación de los trenes de la Línea 3.