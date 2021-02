Evita Sheinbuam fijar postura sobre precandidatura de Salgado Macedonio

Escucha la nota:



Pese a declararse como feminista, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbuam evitó fijar una postura sobre la aprobación de la precandidatura a la gobernatura de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, quien fue denunciado por abuso sexual y violencia de género.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que será Morena quien definirá cómo se trata este tema y que son las encuestas las que determinan las candidaturas de este partido político.

“Ahí más bien se lo dejo a Morena al partido, es una cuestión del partido y si decir que en estos casos son las encuestas las que determinan a un candidato o a otro para un estado, ahí tiene que ver Morena cuáles son las condiciones de estas denuncias y son ellos quienes tienen que definir a partir de la información que tienen”, declaró.

Asimismo rechazó hacer un llamado para retirar el fuero al diputado federal Félix Salgado Macedonio, pues, dijo, desconocer las denuncias, de las cuales tampoco hay sentencias.

“No conozco las denuncias, no las conozco, eso es en él estado de Guerrero lo que conozco y está en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México pues se atiende como tiene que atenderse y ahí es un tema de Morena, no conozco las denuncias, conozco que no hay sentencias y es un asunto de Morena”, insistió.

Pese a ello, la funcionaria afirmó que siempre estarán en contra de la violencia de género.