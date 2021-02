Es cuestión de cada quien: Sheinbaum sobre reelección de diputados

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum evitó dar una opinión sobre los diputados locales de Morena que buscan ser candidatos de este partido político para contender por alguna alcaldía y que además se postularon para reelegirse como legisladores.

En conferencia de prensa, la mandataria local es una cuestión personal y que dadas las reglas establecidas por Morena, partido en el que milita, están en todo su derecho.

Cabe señalar que entre los legisladores que se registraron como aspirantes a alguna alcaldía y a la vez a la reelección en el congreso están Valentina Batres Guadarrama, Eduardo Santillán Pérez, Paula Soto Maldonado, Carlos Castillo Pérez, Leticia Varela, Yuriri Ayala, Lourdes Paz, Ana Cristina Trejo y Emmanuel Vargas, quienes también buscan ser alcaldes de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Azcapotzalco.

Por otra parte, la jefa del ejecutivo local minimizó la nota que señala que René Bejarano tendría vínculos con la mafia rumana que opera en Quintana Roo, incluso opinó que podría traerse de un tema con tintes electorales.

"Por lo menos la nota que yo leí se basa en un informe que se dio en una reunión pero en todo caso tendrían decir si esto es así o no, entonces no me parece que tenga suficiente base para poderlo hacer pero en todo caso que las autoridades competentes digan si en realidad hay una investigación o no, y si es importante que hoy que bien en todas las campañas y demás pues que no se utilicen estas formas, si es que es un tema electoral", indicó.