Enfermera es dada de alta tras ocho días hospitalizada por Covid-19

Jael Gabriela Gutiérrez es enfermera desde hace 16 años, tras padecer Covid-19 estuvo una semana hospitalizada pero fue dada de alta del Hospital de Expansión del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En un video difundido por el IMSS, se observa como entre aplausos y porras de “sí se pudo” Gabriela se reunió con su hermana Janny, ambas relataron que fue hospitalizada el pasado 2 de julio cuando oxigenaba a un 70 por ciento.

Gabriela trabaja en el Hospital General Regional 2 de Villa Coapa, y dijo que sus síntomas iniciaron con una gripe y flujo nasal por lo que se presentó en el triage respiratorio de su unidad médica a recibir tratamiento.

“Los síntomas continuaban más agudos y y el día domingo que mi mamá me llevo al doctor tenía fiebres de 38 ya no me pude levantar, luego, luego, cuando entre mi hermana vio oxígeno, luego empecé a saturar a 90, y ya me dijeron que me tenía que quedar hospitalizada”

Por su parte, Javier Michael García Acosta, director de la Unidad Médica del Autódromo Hermanos Rodríguez, explicó que el reto de atender pacientes graves cobra mayor relevancia en un hospital temporal, pero se cuenta con la infraestructura y el personal calificado.

“Es muy bueno saber que se van pacientes de alta qué se reintegran a su vida laboral, que el personal de salud está muy comprometido, que se sumó a esta labor

Este hospital se puso en marcha el pasado 13 de mayo, cuenta con una capacidad máxima de 218 camas y a ha brindado atención a más de mil pacientes.