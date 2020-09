‘El que no no quiera estar que no esté’: Sheinbaum a Alianza Federalista

La mandataria capitalina Claudia Sheinbaum, consideró que como gobernador no se pueden pedir más recursos, si se gobierna manteniendo privilegios para altos funcionarios y sin combate a la corrupción.

Tras el amago de los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista de salir de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dijo que si bien esta instancia sirve como un canal de comunicación y coordinación entre entidades y el gobierno federal, quienes no deseen estar pueden salirse, pues además es una organización que no nació bajo un mandato constitucional.

“No es un asunto constitucional, legal y demás, está el criterio de los gobiernos de cada lugar. Lo que yo veo es que si quieren estar bien, si no quieren estar pues también es, están en su derecho, ayuda la Conago para establecer una coordinación, una comunicación con el gobierno de México pues sí, lo vimos ahora con la pandemia que ayudó mucho al procesamiento de los semáforos pero el que no quiera estar que no esté”, indicó.

En conferencia de prensa la mandataria capitalina agregó que el desencuentro entre ese bloque de gobernadores y el gobierno de México es por la forma en que se distribuyen los recursos.

Consideró que como gobernador no se pueden pedir más recursos, si se gobierna manteniendo privilegios para altos funcionarios y sin combate a la corrupción.

“Entonces no se puede pensar que hay todos los recursos del mundo para distribuir, entonces sobre esa base pues obviamente siempre es discutible una distribución fiscal pero no se puede gobernar con corrupción, gobernar con privilegios y estar pidiendo más recursos, primero hay que, desde mis perspectiva, acabar con la corrupción, acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos y sobre esa base discutimos la distribución de los recursos, pensando siempre en la igualdad”, expuso.

Cabe señalar que será el lunes cuando los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas definan su permanencia en la Conago, pues buscan negociar un nuevo pacto fiscal.