Defiende Sheinbaum construcción de puente vehicular en Cuemanco

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum negó que se le haya ordenado a su administración suspender las obras del puente vehicular de Cuemanco, cuya construcción ha sido rechazada por un grupo de habitantes de esta zona de Xochimilco que aseguran se están causando graves daños ambientales.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum expuso que este grupo de vecinos se equivoca, pues ahora este humedal artificial tendrá conectividad con los canales de Xochimilco y con el parque ecológico.

“Ordenó que se reponga el procedimiento, están por emitir la publicación pero no hay suspensión hasta la información que tenemos, hay que esperar a la notificación. Decir que no tienen razón, y lo voy a repetir claramente, el camellón de periférico fue un humedal artificial que se creó en los noventas, que tenía muchísimos problemas inclusive ambientales y ecológicos, al hacer el puente va a haber una recuperación integral de ese humedal con vínculos inclusive con el parque ecológico de Xochimilco y con los canales de Xochimilco, cosa que no existía antes”, indicó.

La funcionaria insistió en que este puente vehicular responde a una demanda histórica de movilidad de los habitantes de Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa pues tardan, en transporte publico, hasta hora y media en recorrer un tramo de un kilómetro.

Además destacó que se cumple con toda la normatividad en la materia, por lo que se trata de una obra integral.

“Se cumple con la normatividad de acuerdo a la normatividad ambiental pero lo más importante es que va a quedar mucho mejor, con mejoras en las condiciones de movilidad y no son los vecinos, son algunas personas que tienen su derecho obviamente a oponerse, pero la gran mayoría de los habitantes de la zona pues era una demanda histórica esta movilidad. Fíjense, si quieren puedo continuar, ahí estaba concesionado para hacer un puente privado de paga”, comentó.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el puente vehicular de Periférico, a la altura de Cuemanco lleva un avance del 92 por ciento.