Continúa batalla legal entre GCDMX y el Tribunal Electoral local

El gobierno capitalino seguirá dando la batalla legal contra el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia de la administración local con la que buscaba evitar restituir 7.7 millones de pesos al Tribunal Electoral capitalino como parte del presupuesto del año 2020.



En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que acatará la resolución aunque interpondrá otro recurso legal, al considerar que Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se excedió en sus facultades.



“Entonces desde nuestra perspectiva el Tribunal Federal Electoral se está excediendo en sus facultades y está haciendo una intromisión en las facultades del Poder Legislativo de la Ciudad de México; entonces vamos a presentar un recurso en este sentido y ese va a ser el argumento que estemos planteando. Entonces, digamos que entendemos que fue el 99 Constitucional con el cual se basó, porque en general la Suprema Corte, en general desecha los casos que tienen que ver con controversias con el Tribunal Federal Electoral, pero en este caso nosotros estamos apelando también al Artículo 74 de la Constitución”, expuso.

La funcionaria argumentó que el TEPJF tiene facultades en términos electorales pero no para legislar sobre los presupuestos.



“Porque nosotros creemos que, si bien es cierto que el Tribunal Federal Electoral tiene atribuciones en términos de las leyes electorales y de la propia Constitución en los temas electorales, no puede permitirse al Tribunal Electoral que legisle de manera extralimitada, porque finalmente está legislando, sobre un presupuesto. Entonces ese es nuestro argumento y lo que queremos es que se discuta el fondo de esto, y que no quede un antecedente de que se puede invadir las facultades del Poder Legislativo”, declaró.



Sheinbaum Pardo refirió que su gobierno enviará en los siguientes días de nuevo el presupuesto 2021 del Tribunal al Congreso capitalino, instancia que definirá el monto.



Asimismo dio a conocer que hasta el momento no ha habido acercamiento con el Tribunal Electoral local, por lo que reiteró su llamado a la “solidaridad” ante la emergencia por Covid 19 y posponer la remodelación de oficinas, aunado a que siguen violando la ley debida a los sobresueldos y sus altos aguinaldos.