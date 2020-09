Claudia Sheinbuam cuestiona expertis de exsecretarios de Salud

Escucha la nota:



La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum respondió a los exsecretarios de Salud que el pasado miércoles presentaron una estrategia para controlar la pandemia en ocho semanas. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que desde un inicio se ha consultado a expertos nacionales e internacionales.

En este sentido, cuestionó la experiencia de algunos de ellos en esta materia. “Nosotros hemos estado en contacto con expertos nacionales e internacionales, tanto en el tema epidemiológico como en general en la atención a la salud y también, pues en una comunicación permanente con los Institutos Nacionales de Salud, que son quizá los mejores expertos en salud que tiene nuestro país. Sobre los secretarios de Salud, bueno, pues hay un economista, en fin”, apuntó.

Información relacionada: ¿Qué recomiendan exsecretarios de Salud para controlar la pandemia?

#EnVivo ▶️ Presentamos el proyecto de restauración del Humedal Xochimilco y el Museo del Ajolote en Chapultepec.https://t.co/JotpGDgvfM — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 10, 2020

Asimismo la funcionaria indicó que algunas de las acciones planteadas por los exsecretarios se están implementando en la Ciudad. Sin embargo, descartó castigar a quien no utilice el cubrebocas.

Al dar a conocer el reporte sobre Covid-19, lamentó que en la capital se hayan rebasado las 11 mil defunciones a causa de esta enfermedad. Adelantó que este fin de semana se presentará actualizado el informe sobre exceso de mortalidad en la Ciudad.

“El reporte de exceso de decesos, ya se hizo a nivel nacional y ya los vamos a hacer a nivel de la Ciudad de México; ha habido una disminución en el número de decesos semanales, lo cual, pues es importante, tiene que ver con la disminución de los contagios, pero también tiene que ver con la atención hospitalaria temprana, que se ha estado promoviendo de manera muy importante. hay algo en lo que sí no estamos de acuerdo, nosotros no vamos a multar a nadie por no usar cubrebocas, es una concepción completamente distinta, nosotros siempre hemos buscado la educación, la formación y la cooperación y la solidaridad en la Ciudad, no el castigo y la multa”, puntualizó.

En la Ciudad de México se reportan 11 mil 43 muertes por Covid, 107 mil 613 casos confirmados acumulados, 7 mi 555 de ellos activos y 19 mil 836 casos sospechosos.