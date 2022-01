Checa los horarios para el Mexibús y Mexicable este 31 de Diciembre y 1 de Enero

Hoy es el último día del año, y como ya es costumbre el transporte público operará con un horario diferente al que normal acostumbra.

Si tienes duda de a que hora cerrará el Mexibús y el Mexicable durante este 31 de diciembre y el sábado 1 de enero, aquí te compartimos los horarios de servicio para que planees mejor tu traslado.

Horarios para el 31 de diciembre.

A diferencia del Metro de la Ciudad de México que tiene un horario de servicio fijo para todas sus estaciones, el Mexibús tiene distintas horas de cierre para cada uno de sus líneas y terminales de partida.

La Línea 1 ofrecerá servicio desde la estación Ojo de Agua de 4:00 AM a las 12:15 AM; mientras que el trayecto que parte de Ciudad Azteca es de 4:39 AM a las 12:54 AM.

En la Línea 2 se ofrecerá transporte en Las Américas de las 4:00 AM a las 11:56 PM; en cambio, la estación Quebrada operará de las 4:59 AM a las 12:55 AM.

Para los usuarios de las Línea 3, la estación Chimalhuacán estará disponible de 4:00 AM a las 10:11 PM; por otra parte los autobuses que salen de Pantitlán tendrán un horario de servicio de las 4:47 AM a las 11:00 PM.

Si utilizas la Línea 4, Indios Verdes brindará transporte de 5:20 AM a 1:00 AM, y su contraparte, la estación Terminal UBM de 4:00 AM a 11:40 PM.

Por último, el Mexicable dará servicio de las 7:00 AM a las 10:00 PM.

Así ofrecerá servicio durante el 1 de enero.

Estos son los horarios para el primer día del año

Linea 1:

Ojo de Agua: 4:00 AM a 12:18 AM; Ciudad Azteca: 4:39 AM a 12:57 AM.

Linea 2:

Américas: 4:00 AM a 11:56 PM; Quebrada: 4:59 AM a 12:55 AM.

Linea 3:

Chimalhuacán: 4:00 AM a 12:12 AM; Pantitlán: 4:47 AM, a 01:01 AM.

Linea 4:

Indios Verdes: 5:15 AM a 12:55 AM; Terminal UBM: 4:00 AM a 11:35 PM.

Y si ocupas el Mexicable durante el 1 de enero, lo podrás utilizar de un horario de 7:00 AM a 10:00 PM.