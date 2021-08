CDMX y Ssa coinciden en dar más peso a vacunación en semáforo de COVID

Escucha la nota:



Tras las diferencias que hubo por el Semáforo epidemiológico entre autoridades federales y locales, el gobierno de la Ciudad de México busca que se le dé más peso a la vacunación en el semáforo COVID y la Secretaría de Salud federal (SSa) ajuste nuevamente los lineamientos necesarios.

Después de la transferencia de 10 ambulancias del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, argumentó que ni la capital del país ni otro estado puede volver a cerrar las actividades económicas.

Información relacionada: “Para nosotros estamos en naranja”: Sheinbuam sobre semáforo rojo de SSa

Incluso dijo que el titular de la SSA, Jorge Alcocer, está de acuerdo con la propuesta de dar más peso a la vacunación en el semáforo de COVID, por lo que ya solo es cuestión de que se procese con el resto de la entidades del país.

“Hubo una primera actualización y nosotros lo que decimos es que debería haber una nueva revisión en donde se tome más en cuenta el tema de la vacunación, porque ya es muy difícil para cualquier entidad de la República, no sólo para la Ciudad de México, cerrar actividades económicas”, dijo Sheinbaum.

#EnVivo🔴🎥 El @INSABI_mx realiza donación de nuevas ambulancias al ERUM. Un mejor equipo para llegar a tiempo a las emergencias.

https://t.co/7P7cAXhvqq — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 10, 2021

Declaró que “depende de la Secretaría de Salud federal y del Consejo de salud. Justo lo acabamos de hablar, ya lo habíamos hablado con el secretario de salud, él está de acuerdo y nada más es cuestión de que se procese con los demás estados de la República”.

Asimismo, luego del respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio respecto al semáforo naranja en la Ciudad de México, la funcionaria refirió que este indicador es solo una orientación y cada estado es autónomo en el manejo de la pandemia.

¿Qué utilidad tiene el semáforo de COVID?

En este sentido, al ser cuestionada sobre la utilidad del semáforo de COVID, se pronunció a favor de que el semáforo epidemiológico o algún otro indicativo se mantenga, pero solo como referencia de alerta para la población, como se hace cuando los niveles de contaminación son elevados.

“Digamos que es importante como una alerta a la población de saber en qué condiciones estamos”, explicó Sheinbaum.

Expuso que “puede ser una orientación, no sé si exactamente el semáforo o algún indicativo que nos pueda decir como con la contaminación, que no depende de una enfermedad, de una pandemia o no, y que en algún momento se dice ‘la contaminación está muy alta, protégete'”

Previamente, al hacer la transferencia de 10 ambulancias al ERUM, el Secretario de Salud del Gobierno de México, Jorge Alcocer, reconoció la labor de las autoridades capitalinas para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Quiero agradecer al @INSABI_mx y @SSalud_mx por estas 10 ambulancias para el #ERUM; ayudarán a atender mejor las emergencias. Con la pandemia, aprendimos que trabajando como un solo sistema de salud pública, podemos dar mucho mejor servicio a tod@s los habitantes de la Ciudad. pic.twitter.com/3gIQBmeKqZ — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 10, 2021

“Y quién mejor para recibirlo que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y la doctora Oliva López Arellano, para quienes pido un caluroso aplauso por el desempeño que han tenido ante la mencionada”, apuntó.

La próxima actualización del semáforo de COVID la dará a conocer el Gobierno Federal el viernes 20 de agosto.