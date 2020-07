Alista Congreso CDMX propuesta para hacer más pruebas Covid-19

Escucha la nota:



Este miércoles la Comisión Permanente del Congreso capitalino aprobó el Punto de Acuerdo presentado por el diputado del PAN, Diego Garrido López, referente a implementar acciones tendientes a ampliar la oferta y capacidad de aplicar pruebas masivas de Covid-19 en la Ciudad de México.

Tras un debate sobre la viabilidad de esta propuesta, que tiene como objetivo frenar la escalada de contagios, el legislador expuso que urge fortalecer la detección oportuna de casos, y garantizar su aplicación de pruebas a quien lo solicite y presente síntomas.

“Se decreta el semáforo naranja sin embargo no se tiene la documentación real de quién tiene el contagio y quién no, no hay política de pruebas, no se están haciendo las pruebas, por eso el llamado a la jefa de gobierno a que se apliquen pruebas, es de verdad un tema de urgencia para la Ciudad”, indicó.

Al respecto el diputado del PRD, Jorge Gaviño refirió que la aplicación de prueba deben estar disponibles en todos los hospitales y aplicarse también en todos los domicilios donde haya un enfermo.

“No hay pruebas en todos los hospitales, se deben aplicar pruebas a todos los habitantes de una casa donde hay un enfermo, en domicilio, cuando hay un enfermo en una casa se debe de aislar al enfermo y se deben aplicar pruebas a toda la cuadra diría yo pero mínimo a toda la familia, a todos los que tienen contacto con el enfermo para empezar a cortar”, apuntó.

Los congresistas acordaron pulir la redacción del punto de acuerdo, a fin de llevarlo a votación para su aprobación.