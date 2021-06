Acusan que colectivo Damnificados Unidos busca politizar una demanda legítima

Escucha la nota:



El Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto acusó al colectivo Damnificados Unidos de politizar una demanda legítima en materia de reconstrucción, a escasos cuatro días de la elección.

En conferencia de prensa, el funcionario llamó a dicha organización a no afectar a la ciudadanía con el cierre que plantearon para este jueves en Calzada de Tlalpan, pues es con los impuestos con lo que se pagan los trabajos que se hacen en las viviendas afectadas por los sismos.

“Nos parece que no es correcto que se politice el tema de la reconstrucción, estamos a cuatro días de que inicie el proceso electoral y después de un año de poca actividad de este colectivo curiosamente hacen esta amenaza de cierre cuartos días antes del día de la elección y pedimos que no se confunda a la opinión pública con una legítima demanda de la reconstrucción y hacer un tema partidista que según la militancia y afinidad que tienen varios de los dirigentes de este colectivo”, expuso.

El funcionario explicó el pliego petitorio de 22 puntos que entregó Damnificados Unidos ya fue contestado por la autoridad, además de este hay temas que el Gobierno capitalino rechazó porque no tiene nada que ver con el tema de reconstrucción.

Asimismo exhibió a algunos líderes del colectivo, pues buscan beneficiarse del proceso de reconstrucción para obtener una vivienda.

“Hay un líder que se llama Francisco Javier Ibarra Trejo y solicitan dos viviendas para dos de sus hijos, el líder Enrique Martínez Matías pide vivienda para él, para su pareja, para su hermano y el líder Israel Bolaños que es otro líder de este colectivo pide dos departamentos para dos familiares más y pues no podemos distorsionar el proceso para la reconstrucción, la reconstrucción es para los damnificados no para los familiares de los líderes y no podemos atender esta petición”, indicó.

En este contexto el Comisionado para la Reconstrucción advirtió que no cederán a ninguna presión pese a estar a pocos días de la elección.