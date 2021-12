YA ESTÁ EN MÉXICO EL CORVETTE STINGRAY C8.R CHAMPIONSHIP EDITION 2022

Poco tiempo atrás Chevrolet había compartido una gran noticia con todos los fanáticos de la marca del corbatín, se trataba nada más y nada menos que de la producción del Corvette Stingray, el C8.R Champíonship Edition 2022, un ejemplar que, por cierto, ya llegó a México para du distribución que, por cierto estará limitada al máximo.

Este modelo está basado en el paquete de desempeño del Z51 y llega en dos configuraciones: Accelerate Yellow No. 3 en color amarillo y gráficos grises y el Hypersonic Gray No. 4 en color gris con detalles en amarillo y se acompañará de detalles como los calipers amarillos, spoiler de ala alta fabricado en Carbon Flash, rines exclusivos en acabado negro brillante, tapones de rines de edición especial y claro, grabado edición C8.R en los costados.

El Stingray IMSA GTLM Championship Edition 2022 está inspirado en los autos de carreras Corvette C8.R No. 3 y No. 4 que participaron en la serie de campeonatos de la International Motor Sports Association (IMSA) y no es coincidencia, pues estos se llevaron los títulos de Fabricantes, Pilotos y Equipos en competencia.

Durante la serie del IMSA 2020, Chevrolet Corvette Racing obtuvo 6 victorias y 7 poles, además, estableció las vueltas de carrera más rápidas en 6 ocasiones, ganando el título de fabricantes de GT, siendo esa la décimo tercera ocasión desde 2001, así también, Taylor, García y el equipo No. 3 de Corvette C8.R ganaron los campeonatos de Pilotos y Equipos de GTLM.

Claro que no todo podía ser de ensueño y como lo mencionamos anteriormente, el modelo producido en la planta de ensamble de Bowling Green, Kentucky sólo contará con algunos ejemplares para la distribución nacional, 12 para ser exactos y su precio será de 2 millones 912 mil 900 pesos.