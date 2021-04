WAY TO ZERO: LA INICIATIVA DE VOLKSWAGEN EN MÉXICO PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Escucha la nota:



Desde hace más de 55 años, cuando fuera fundada, Volkswagen de México ha mantenido un fuerte compromiso con el medio ambiente y por ello, a partir del cumplimiento de las normas y leyes de la materia, sus operaciones de manufactura se han caracterizado por una constante innovación hacia una mayor eficiencia en el uso de los recursos y qué mejor forma de demostrarlo que con la llegada a México de su iniciativa Way To Zero que ayudará a alcanzar la descarbonización planeada para 2050.

Justamente, en dicho sentido, Volkswagen de México se ha fijado como meta un balance neutral en carbono para sus plantas de vehículos en Puebla y de motores en Silao 2030.

“En Volkswagen, desde hace años hemos participado en programas dedicados a proteger el medio ambiente y hoy damos un paso adelante en nuestro objetivo de descarbonización con el lanzamiento de la iniciativa Way To Zero en México, esta no sólo tiene que ver con nuevos modelos eléctricos, sino, que también incluye muchas otras acciones que hacen más fuerte nuestro compromiso con el medio ambiente, para dar a las nuevas generaciones un mejor planeta”, comentó Steffen Reiche, CEO y presidente de Volkswagen de México.

Cabe recordar que hace más de 10 años que Volkswagen ha apoyado la investigación científica en conservación de especies que van desde anfibios, jaguar y en 2020 hacia la protección de aves rapaces y bajo su protección se encuentran más de 1,400 hectáreas en las que a través de proyectos macro de reforestación en los estados de Puebla y Guanajuato ha plantado más de 770 mil árboles y la armadora se ha establecido la meta de llegar al millón de árboles plantados para 2023.